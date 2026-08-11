Diano Marina, a Ferragosto torna la suggestiva "6 alle 6": la novità è il percorso panoramico direttamente sul mare

Un risveglio muscolare decisamente speciale e una tradizione che si rinnova nel giorno più caldo dell'estate. Il prossimo giovedì 15 agosto, Diano Marina tornerà a correre alle prime luci del giorno con la nuova edizione della "Corsa 6 alle 6" (nota anche come Diano all'Alba).

La partenza è fissata, come da consuetudine, per le ore 6.00 precise dal Molo delle Tartarughe, ma l'edizione di quest'anno porta con sé una grande novità pensata per lasciare a bocca aperta i partecipanti: un percorso completamente modificato e migliorato rispetto al passato, studiato per offrire un panorama continuo sul mare per tutta la durata della manifestazione.

Il nuovo percorso tra via Torino e l'Incompiuta

Abbandonati i vecchi tracciati, la carovana di runner e camminatori transiterà quest'anno da via Torino, muovendosi in direzione del Molo Landini. Da qui si salirà sulla celebre strada pedonale dell'"Incompiuta", che verrà percorsa per 3 chilometri a picco sulle onde, prima di fare inversione e ritornare, lungo la stessa via, verso il punto di partenza. Un restyling che permetterà a tutti di godersi lo spettacolo del sole che sorge direttamente dal mare.

Premi, pacco gara e iscrizioni

Pur trattandosi di una manifestazione all'insegna del benessere e del "passo libero", non mancherà un pizzico di sana competizione: l'organizzazione ha infatti previsto la premiazione per i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo.

Per tutti gli iscritti è garantito un ricco pacco gara che comprenderà:

Il pettorale ufficiale

La maglietta commemorativa dell'evento

Gadget a sorpresa (sia alimentari che non)

Come partecipare: Vista la grandissima richiesta di pettorali registrata nelle passate edizioni e il rischio concreto di un "sold out", gli organizzatori raccomandano vivamente di provvedere all'iscrizione con ampio anticipo per evitare di rimanere esclusi. Per registrarsi è sufficiente scansionare i QR code presenti sulle locandine ufficiali oppure contattare i numeri di telefono di riferimento dell'evento.

Per info dalle 18 alle 21

Cristian 348 2103204

Cosimo 334 2966326

In caso di non attivazione QR Code per info chiamare direttamente il numero +393482103204 Cristian