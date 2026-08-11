La Podismo Chicchiricchì Run e Sunset Kids Run, due appuntamenti che uniscono grandi e piccini lungo le strade di Pietra Ligure

Si inizia Mercoledì 12 agosto, sul Lungomare XX Settembre a Pietra Ligure, con la Sunset Kids Run (ore 18.00), una corsa podistica dimostrativa di circa 200 mt. aperta ai bimbi fino ai 12 anni.

Un momento in cui tutti i bimbi avranno la possibilità di divertirsi correndo e dove tutti i partecipanti riceveranno una medaglia delle gare Asd RunRivieraRun.

Alle ore 17.00 apertura delle iscrizioni presso il Ragno gonfiabile RunRivieraRun allestito all'altezza dei Bagni Giardino con partenza alle ore 18.00 e in base al numero dei partecipanti divisi in tre batterie ( da 1 a 5 anni, da 6 a 9 anni, da 10 a 12 anni).

Saranno premiati: la Squadra più numerosa, il bambino e la bambina più veloci.

Premi ad estrazione.



I partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto ( sufficiente un adulto in casi di gruppi). Partecipazione ad offerta libera.



Domenica 16 agosto ritorna la Chicchiricchì Run di Ferragosto, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un Allenamento di Gruppo per tutti, si corre e si cammina partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. per i Walkers in un'iniziativa aperta a grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento.

Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale ed i premi ad estrazione consistenti in magliette tecniche.



La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l'assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la "mission" principale dell'Asd RunRivieraRun, il Progetto "Socializzazione e Benessere", dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.



Partecipazione ad offerta libera.

Ritrovo ed iscrizioni dalle ore 7.00 in Piazza Vittoriio Emanuele II a Pietra Ligure.

Partenza ore 8.00 dopo la foto di Gruppo.

La Sunset Kids Run e la Chicchiricchì Run di Ferragosto fanno parte del Programma "Pietra Ligure Family Experience" e sono organizzate dall'Asd RunRivieraRun in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure.

Per entrambi gli eventi informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un'email per informazioni a info@runrivierarun.it