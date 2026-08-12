Pallapugno | Tutto pronto per playoff e playout della Serie A Banca d'Alba

Entra nel vivo la stagione del pallapugno con l'avvio dei playoff e dei playout della Serie A Banca d'Alba, mentre nelle categorie minori si susseguono recuperi, gironi di Coppa Italia e le prime fasi delle competizioni giovanili. Un weekend e un mese di metà agosto ricchi di appuntamenti su tutto il territorio tra Cuneese, Langhe e Liguria di Ponente.



Serie A Banca d'Alba: al via i playoff

Il tabellone playoff si apre venerdì 14 agosto, alle ore 21, a Cuneo, con la sfida tra Acqua San Bernardo Subalcuneo e IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese. Si prosegue poi lunedì 17 agosto, sempre alle 21, a Scaletta Uzzone, con Gottasecca-Alta Langa.

A guidare la classifica che ha determinato gli accoppiamenti è l'Acqua San Bernardo Subalcuneo con 21 punti, davanti a Gottasecca (17), IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese (15) e Alta Langa (12).



Serie A Banca d'Alba: si decide la salvezza nel playout

Parallelamente prende il via anche il playout, con il primo turno in programma venerdì 14 agosto ad Alba (Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese) e martedì 18 agosto a Cortemilia (Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese). Le quattro squadre coinvolte partono appaiate a quota 10 punti.



Girone salvezza

Definito anche il calendario del girone salvezza: martedì 18 agosto a Ceva va in scena Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole, mentre mercoledì 19 agosto a San Biagio si gioca Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu. Al comando la formazione di Ceva con 9 punti, seguita da San Biagio (7), Duseu (5, con un punto di penalizzazione) e Araldica Castagnole (4).



Coppa Italia Serie A: Subalcuneo e Gottasecca in finale

Nelle semifinali di Coppa Italia, disputate in gara unica, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo ha superato nettamente l'Alta Langa per 11-1, mentre il Gottasecca ha avuto la meglio sull'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese per 11-9. La finale è in programma sabato 29 agosto, alle ore 21, a Madonna del Pasco.



Serie B, C1 e C2: recuperi e nuovi gironi

Nei posticipi della dodicesima di ritorno di Serie B, il Castiglia Costruzioni Bormidese ha ceduto 9-6 al Prodeo Chiusavecchia, mentre il Pieve di Teco ha superato 9-2 gli Amici del Castello. In vetta comandano Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia a quota 17.

In Serie C1, nei recuperi di nona e decima di ritorno, il Pro Paschese ha ceduto 9-7 alla Virtus Langhe, mentre il Gottasecca ha superato 9-3 il Ceva. Comanda la classifica il Ricca con 18 punti. Anche in questa categoria è già fissata la finale di Coppa Italia: domenica 30 agosto, ore 21, a Madonna del Pasco, tra Gottasecca e Ricca.

La Serie C2 ha preso il via su quattro gironi, con Pro Spigno, Global Sped Neivese e Valle Grana Caraglio/Monastero Dronero al comando dei rispettivi raggruppamenti. Da segnalare il successo per 9-6 dell'Abrigo Croma Ricca sull'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva nel girone 4. Le finali di Coppa Italia sono in programma domenica 30 agosto, a Madonna del Pasco, alle 17 (Global Sped Neivese-Monastero Dronero).



Femminile e settore giovanile

Al via anche il campionato Femminile, con l'Amici del Castello in testa a quota 6 punti davanti a San Leonardo. La finale di Coppa Italia è fissata per sabato 29 agosto, ore 16.30, a Madonna del Pasco, tra Amici del Castello e Canalese B.

Prosegue anche l'attività delle categorie giovanili, dagli Under 21 ai Pulcini, passando per Allievi, Esordienti e Promozionali, con recuperi, gironi di qualificazione e i rispettivi tabelloni di Coppa Italia che si concluderanno tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre.



RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO

SERIE A Banca d'Alba — Playoff (1ª giornata)

Venerdì 14 agosto, ore 21, a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese

Lunedì 17 agosto, ore 21, a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Alta Langa

Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 21; Gottasecca 17; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 15; Alta Langa 12.



SERIE A Banca d'Alba — Playout (1ª giornata)

Venerdì 14 agosto, ore 21, ad Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese

Martedì 18 agosto, ore 21, a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-Roero Isolamenti Canalese

Classifica: Terre del Barolo Albese, Nocciole Marchisio Cortemilia, Roero Isolamenti Canalese e Bcc Pianfei Pro Paschese 10.



SERIE A Banca d'Alba — Girone salvezza (1ª giornata)

Martedì 18 agosto, ore 21, a Ceva: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Araldica Castagnole

Mercoledì 19 agosto, ore 21, a San Biagio: Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio-Olivieri Opere Edili Duseu

Classifica: Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 7; Olivieri Opere Edili Duseu 5 (-1); Araldica Castagnole 4.



COPPA ITALIA SERIE A — Semifinali (gara unica)

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1

Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 11-9



COPPA ITALIA SERIE A — Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto, ore 21, a Madonna del Pasco: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca



SERIE B — Posticipi 12ª di ritorno

Castiglia Costruzioni Bormidese-Prodeo Chiusavecchia 6-9

Pieve di Teco-Amici del Castello 9-2

Classifica: Castiati Neivese e Prodeo Chiusavecchia 17; Pieve di Teco 16; Speb e Valle Bormida 15; Centro Incontri Us Gallese 14; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 11; Virtus Langhe 10; Amici del Castello 9; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 7; Alusic Merlese e Benese 6.



SERIE C1 — Recuperi

Recupero 9ª di ritorno: Pro Paschese-Virtus Langhe 7-9

Recupero 10ª di ritorno: Gottasecca-Ceva 3-9

Classifica: Ricca 18; Gottasecca 15; Castiati Castagnole 13; Ceva, Duseu e Monticellese 12; Pro Paschese 11; Don Dagnino 10; Subalcuneo 9; San Biagio e Virtus Langhe 6; Bormidese 2.



COPPA ITALIA SERIE C1 — Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto, ore 21, a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca



SERIE C2

Girone 1 — Classifica: Pro Spigno 2; Taggese 1; Acqua San Bernardo Subalcuneo 0.

Girone 2 (3ª giornata) — Monastero Dronero-Augusto Manzo 9-6; riposa Valle Grana Caraglio. Classifica: Valle Grana Caraglio e Monastero Dronero 1; Augusto Manzo 0.

Girone 3 — Classifica: Global Sped Neivese 2; Benese 1; Pieve di Teco 0.

Girone 4 (3ª giornata) — Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Abrigo Croma Ricca 6-9; riposa Peveragno. Classifica: Abrigo Croma Ricca 2; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 1; Peveragno 0.



COPPA ITALIA SERIE C2 — Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto, ore 17, a Madonna del Pasco: Global Sped Neivese-Monastero Dronero



FEMMINILE

Classifica: Amici del Castello 6; San Leonardo 4; Canalese B e Canalese A 2; Gymnasium Albese 0.



COPPA ITALIA FEMMINILE — Finale

Sabato 29 agosto, ore 16.30, a Madonna del Pasco: Amici del Castello-Canalese B



UNDER 21 — Posticipi 8ª di ritorno

Albese-Subalcuneo 9-4

Virtus Langhe A-San Leonardo 2-9

Classifica: San Leonardo e Bubbio 15; Pro Paschese 12; Subalcuneo 11; Cortemilia 9; Merlese 8; Albese 6; Araldica Castagnole 5; Virtus Langhe A 4; Virtus Langhe B -1 (un punto di penalizzazione).



ALLIEVI

Girone 1 — Ricca 2; Pro Paschese A 1; Ceva 0.

Girone 2 — Don Dagnino 2; Bormidese 1; San Biagio 0.

Girone 3 — Subalcuneo A, Amici del Castello e Speb 1.

Girone 4 — San Leonardo 3; Pro Paschese B 2; Subalcuneo B 1; Araldica Castagnole -1 (un punto di penalizzazione).



COPPA ITALIA ALLIEVI — Finale (gara unica)

Domenica 30 agosto, ore 11, a Madonna del Pasco: Speb-Subalcuneo A



ESORDIENTI

Girone A (posticipo 8ª di ritorno) — Ceva-Merlese B 0-7. Classifica: Ricca e San Leonardo 14; Pro Paschese B 11; Alta Langa 9; Neivese A e Merlese B 7; Valle Bormida 3; Araldica Castagnole 2; Ceva -2 (due punti di penalizzazione; Valle Bormida un punto di penalizzazione).

Girone B — Classifica: Cortemilia 14; Merlese A 13; Neivese B 11; Albese A 9; Don Dagnino 8; Pro Paschese A 6; Neivese C 4; Albese B 3; Amici del Castello 0.



COPPA ITALIA ESORDIENTI — Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto, ore 14, a Madonna del Pasco: Ricca-San Leonardo



PULCINI — Ottavi di finale (andata)

Monastero Dronero B-Duseu 7-0 (a tavolino)

Pro Paschese-Cortemilia 7-0

Monastero Dronero A-Gottasecca 7-3

Speb-San Biagio 7-1

San Leonardo-Augusto Manzo 7-0

Lunedì 17 agosto, ore 19, a Ricca: Ricca-Canalese

Lunedì 17 agosto, ore 20, a Ceva: Ceva-Don Dagnino

Martedì 18 agosto, ore 18, ad Alba: Albese-Merlese



PULCINI — Ottavi di finale (ritorno)

Duseu-Monastero Dronero B 0-7 (a tavolino)

Venerdì 21 agosto, ore 18, a Mondovì: Merlese-Albese

Sabato 22 agosto, ore 18, a Cortemilia: Cortemilia-Pro Paschese

Sabato 22 agosto, ore 18.30, a Canalese: Canalese-Ricca

Sabato 22 agosto, ore 18.30, a San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb

Martedì 18 agosto, ore 19.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-San Leonardo

Martedì 25 agosto, ore 19.30, a Gottasecca: Gottasecca-Monastero Dronero A

Martedì 25 agosto, ore 19.30, ad Andora: Don Dagnino-Ceva



COPPA ITALIA PULCINI — Finale (gara unica)

Venerdì 28 agosto, ore 17, a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo



PROMOZIONALI — Girone A, ottavi di finale (gara unica)

Mercoledì 12 agosto, ore 18.30, a San Benedetto Belbo: Alta Langa A-Cortemilia

Mercoledì 19 agosto, ore 18.30, ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello B

Giovedì 20 agosto, ore 18, a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Taggese

Domenica 23 agosto, ore 18, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Speb

Domenica 23 agosto, ore 20, a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Ricca: Ricca A-Monticellese

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Canale: Canalese A-Albese

Lunedì 24 agosto, ore 18.30, a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Gottasecca



COPPA ITALIA PROMOZIONALI — Finale (gara unica)

Sabato 29 agosto, ore 11, a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ricca