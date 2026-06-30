Squadra, preparazione, costanza: i valori dello sport che fanno crescere un’impresa

Chi pratica o segue lo sport lo sa bene: i risultati sono la parte visibile, ma sotto c’è un metodo fatto di lavoro di squadra, preparazione e capacità di migliorarsi giorno dopo giorno. È la stessa cultura che tiene in piedi, per decenni, le imprese che durano. Un esempio arriva dal mondo dei motori: il Gruppo Trivellato, concessionaria storica del Triveneto, ha le proprie radici anche nelle competizioni — e su quei valori ha costruito un secolo di attività.

Dalle corse all’azienda: una storia che parte dallo sport

La storia inizia nel 1922, quando Giuseppe Trivellato apre a Vicenza un’officina per la riparazione di motociclette. La passione per la velocità diventa presto sport agonistico: nel 1961 la famiglia fonda la Trivellato Racing Team, scuderia che negli anni si trasforma in un vivaio di talenti. Nel 1976 è proprio con questi colori che Riccardo Patrese conquista i titoli italiano ed europeo di Formula 3, anticamera di una lunga carriera in Formula 1. Più di recente la scuderia è tornata in pista nel mondo delle GT con Mercedes-AMG, togliendosi soddisfazioni importanti come la vittoria alla 12 Ore del Golfo.

“La nostra è una storia di motori e di persone, iniziata nel 1922 in un’officina di moto — racconta Luca Trivellato, amministratore delegato del Gruppo —. Le corse, con la Trivellato Racing, sono arrivate presto: lo sport non è stato un episodio, ma una parte del nostro modo di essere.”

I valori dello sport applicati all’impresa

È da quel mondo che arrivano i principi su cui il gruppo dice di basare il proprio lavoro: la squadra, prima di tutto. Oggi l’azienda è una realtà familiare giunta alla terza generazione, con circa 14 sedi in Veneto e 400 collaboratori, dove la continuità conta quanto il singolo risultato. Poi la preparazione — tradotta in assistenza, servizio e formazione — e la ricerca del miglioramento continuo, dall’innovazione digitale alla spinta verso la mobilità elettrica.

Quella stessa cultura della prestazione si ritrova nella gamma Mercedes-Benz, Mercedes-AMG e smart rappresentata da Trivellato , che a Vicenza ospita anche un AMG Performance Center con l’intera gamma ad alte prestazioni. Un filo diretto, ancora una volta, tra la pista e la strada di tutti i giorni.

“Lo sport insegna il lavoro di squadra, la preparazione e il miglioramento continuo — spiega Trivellato —. Sono gli stessi principi con cui mandiamo avanti l’azienda: una squadra di quattrocento persone, la cura del cliente e la voglia di non accontentarsi mai.”

Il legame con Mercedes-AMG: la prestazione come cultura

Il rapporto con la Casa della Stella è lungo e profondo: Trivellato è commissionaria dal 1958 e concessionaria ufficiale Mercedes-Benz dal 1963, un legame che dura da oltre sessant’anni. Un sodalizio che si sposa naturalmente con il mondo sportivo, perché Mercedes-AMG — la divisione ad alte prestazioni — nasce proprio dalle competizioni, lì dove la tecnologia viene messa alla prova prima di arrivare sui modelli di serie.

“Chi vive di sport capisce subito un marchio come Mercedes-AMG, nato in pista: la prestazione è una cultura, prima che un dato tecnico — osserva —. Rappresentare la Stella da oltre sessant’anni significa per noi portare quella mentalità fino a ogni cliente.”

Lo stesso linguaggio

Sport e impresa, in fondo, parlano la stessa lingua quando dietro c’è metodo e passione: ci si allena, si lavora in gruppo, si cade e ci si rialza, si punta a fare meglio della stagione precedente. È un parallelo che un pubblico sportivo riconosce al volo — e che, in casi come questo, ha radici concrete: una storia che dalla pista è arrivata fino a una realtà imprenditoriale del territorio.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.