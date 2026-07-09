 / Calcio

Calcio | 09 luglio 2026, 11:08

Calcio | Altarese, Davide Cirronis sarà il vice di mister Frumento

Calcio | Altarese, Davide Cirronis sarà il vice di mister Frumento

Il comunicato giallorosso:

"Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Davide Cirronis nello staff tecnico , dove ricoprirà il ruolo di vice allenatore al fianco di Mister Ermanno Frumento.

Dopo una carriera da portiere che lo ha visto protagonista sui campi della Liguria e una parentesi in Serie D in Sardegna, Davide ha intrapreso, ormai da oltre quindici anni, un percorso nei settori giovanili di Albisola, Varazze, Legino e Quiliano, maturando esperienza e competenze nel ruolo di allenatore.

Per lui si tratta di un ritorno, la società è davvero felice di riabbracciare “Cirro” e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura.

Forza ragazzi, forza Altarese"!

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium