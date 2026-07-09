Calcio | Altarese, Davide Cirronis sarà il vice di mister Frumento

Il comunicato giallorosso:

"Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Davide Cirronis nello staff tecnico , dove ricoprirà il ruolo di vice allenatore al fianco di Mister Ermanno Frumento.



Dopo una carriera da portiere che lo ha visto protagonista sui campi della Liguria e una parentesi in Serie D in Sardegna, Davide ha intrapreso, ormai da oltre quindici anni, un percorso nei settori giovanili di Albisola, Varazze, Legino e Quiliano, maturando esperienza e competenze nel ruolo di allenatore.



Per lui si tratta di un ritorno, la società è davvero felice di riabbracciare “Cirro” e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura.



Forza ragazzi, forza Altarese"!