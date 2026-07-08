Calciomercato | Pontelungo, ecco il colpaccio. Ufficiale l'ingaggio di Juan Pablo Gargiulo

Pochi giocatori nel ponente ligure hanno saputo garantire risultati e affidabilità come Juan Pablo Gargiulo.

Dall'Albissola, passando per Albenga e Cairese, il difensore centrale argentino ha riscosso pareri unanimi sulle sue qualità all'interno e all'esterno del rettangolo verde.

Ecco perchè quello del Pontelungo si configura come uno dei colpi più importanti dell'estate, ufficializzato pochi minuti fa dalla stessa società del presidente Neri.



"La società 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝟏𝟗𝟒𝟗 è lieta di annunciare l'arrivo del difensore argentino Juan Pablo Gargiulo, nuovo rinforzo della Prima Squadra per la stagione 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕.

Difensore centrale di grande esperienza e personalità, Gargiulo arriva al Pontelungo dopo tre stagioni da protagonista con la Cairese, dove ha contribuito prima alla vittoria del campionato di Eccellenza e successivamente ha disputato due campionati consecutivi di Serie D.

Nel corso della sua carriera ha maturato un importante percorso internazionale, vestendo le maglie di 𝐀𝐥𝐝𝐨𝐬𝐢𝐯𝐢 in Argentina e di 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐲 e 𝐌𝐚𝐫𝐛𝐞𝐥𝐥𝐚 in Spagna.

In Italia può vantare oltre 𝟑𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 con Mantova e Albissola, formazione con la quale è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie D. Successivamente ha conquistato anche il campionato di Eccellenza con l'Albenga.

Leadership, fisicità, esperienza e qualità: caratteristiche che faranno di Juan Pablo un punto di riferimento per il reparto difensivo granata".