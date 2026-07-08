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Calcio | 08 luglio 2026, 15:54

Tornei Estivi | Super pubblico per la prima serata del Trofeo Città di Ceriale, il programma di stasera

Il torneo è dedicato alle leve under 17

Tornei Estivi | Super pubblico per la prima serata del Trofeo Città di Ceriale, il programma di stasera

Non poteva esserci esordio migliore per il Primo Trofeo Città di Ceriale, la nuova manifestazione dedicata al calcio giovanile che ha acceso i riflettori dello stadio Merlo di Ceriale.

La prima serata del torneo ha fatto registrare un importante successo di pubblico, con le tribune dell’impianto cerialese gremite di appassionati, famiglie e sostenitori pronti a seguire da vicino le giovani promesse protagoniste della competizione. Un entusiasmo che accompagnerà anche il programma di questa sera, con numerose sfide in calendario e le diverse leve pronte a scendere in campo.
 

Questo il programma completo delle gare di mercoledì 8 luglio:

Leva 2012/2013

Ore 20:00: Atletico Liguria - AC Denti

Ore 20:00: Pastificio Ligure - Patatinaikos

Ore 21:00: Edil Proget - Tiki Taka

Ore 21:00: Zena Team - B.B. Verdemare
 

Leva 2014/2015

Ore 19:00: Team Buddy - Atl. Focacce

Ore 20:00: Stay Chill - Inso Impianti

Ore 21:00: Matetti - FC Caputo Hair

Ore 22:00: Seven Sins - Atl. Van Cozz
 

Leva 2010/2011

Ore 19:00: Real Merlino - AC Grei

Ore 19:00: Festival Rosso - Real Colizzati
 

Leva 2008/2009

Ore 22:00: Real Pontelungo - Eco Grid

Ore 22:00: Pulereal - Bayern Minchier

Redazione

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