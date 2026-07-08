Calciomercato | La Nolese piazza il terzo ingaggio di giornata: dal Legino arriva Garzoglio

Il comunicato biancorosso:

La Nolese continua a rinforzare il reparto arretrato con l'arrivo di Sahel Garzoglio, difensore centrale classe 1999, proveniente dal Legino.

Difensore forte fisicamente, dominante nel gioco aereo e dotato di grande spirito combattivo, Garzoglio è un centrale arcigno, capace di guidare il reparto con personalità e determinazione. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel campionato di Promozione, distinguendosi per affidabilità e continuità di rendimento.

Per lui l'approdo in biancorosso ha anche un significato speciale: figlio di una famiglia di origine nolese, da alcuni anni è tornato a vivere a Noli e ora avrà l'opportunità di difendere i colori della squadra del suo paese.

Un innesto di esperienza, forza e carattere che andrà a dare ulteriore solidità alla difesa della Nolese in vista della stagione 2026/27.