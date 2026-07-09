Calciomercato | Vado. Nuove maglie per Alfiero e Raffini, le punte passano all'Alessandria e al Piacenza

Due degli attaccanti che hanno maggiormente inciso nell'ultima stagione del Vado hanno definito il proprio futuro in vista del campionato 2026/2027.

Vincenzo Alfiero ritroverà mister Sesia all'Alessandria: l'ufficialità del trasferimento è arrivata pochi minuti fa.

«Quando il team mi ha prospettato la possibilità di portare Alfiero ad Alessandria - ha spiegato il presidente Barani - non ho avuto il minimo dubbio. È uno di quei giocatori che entusiasmano, trascinano i compagni e fanno sognare i tifosi. Insieme a Diop, formerà un attacco di assoluto livello. Voglio un’Alessandria rispettata, con giocatori capaci di affrontare ogni partita con sicurezza, cattiveria agonistica e personalità».

Anche Andrea Raffini lascia il Vado per avvicinarsi a casa. L'attaccante emiliano è infatti un nuovo giocatore del Piacenza, formazione inserita nel girone D di Serie D.

L'operazione era stata definita nella giornata di ieri: Raffini ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo, diventando il nuovo centravanti biancorosso.