IL PAGELLONE. Millesimo, dal primo dicembre è partito "l'avvento" giallorosso

VOTO 8.5

Due promozioni di fila, l'approdo nel massimo campionato regionale, 63 reti realizzate e 17 subite.

Spesse volte bastano i numeri a inquadrare la bontà di una stagione, ma come spesso capita c'è sempre una data o un episodio chiave a generare le cavalcate più belle.

Per individuarla in tinta giallorossa, bisogna tornare al primo dicembre 2024 e al conciliabolo tra la dirigenza del Millesimo e mister Macchia nei corridoi dell'Annibale Riva di Albenga.

Il 3-0 incassato dal Pontelungo poteva essere il preludio a eventuali scossoni, ma la società ha immediatamente fatto quadrato, apportando da lì a pochi giorni i correttivi necessari per dare il via a una cavalcata irrefrenabile. La prima casella aperta, sette giorni dopo, ha visto la vittoria per 6-1 sul Little James, poi una via l'altra, fino ad inanellare ulteriori sedici successi (inframezzati da due pareggi) nel datario del club.

Ora arriverà il confronto con l'Eccellenza, approcciata subito con innesti di qualità su un'intelaiatura già ottima. E da quanto filtra dai corridoi giallorossi, qualche altra chicca potrebbe essere dietro l'angolo