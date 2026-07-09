Calcio | Serie D. Cinque club hanno chiesto il ripescaggio: c'è il Derthona, non la Cairese

Con la scadenza fissata alle ore 14 di ieri si è conclusa la finestra per la presentazione delle domande di ammissione al campionato di Serie D 2026/2027. Sono complessivamente tredici le società che hanno inoltrato la propria candidatura in vista di un eventuale ripescaggio.

Otto le formazioni provenienti dall'Eccellenza che hanno chiuso la scorsa stagione al secondo posto nei rispettivi gironi: Ars et Labor Ferrara, Fiorenzuola, Grassina, Ilvamaddalena, Kamarat, Lascaris (che ha già annunciato il ripescaggio), Taranto e Viareggio.

A queste si aggiungono cinque club retrocessi dalla Serie D nell'ultimo campionato: Castellanzese, Derthona, Imolese, Messina e Tropical Coriano. Nell'elenco non figura quindi la Cairese

Si apre ora la fase di verifica da parte della Co.Vi.So.D., che esaminerà la documentazione prodotta dalle società e comunicherà gli esiti delle istruttorie entro il 14 luglio. Le domande ritenute idonee confluiranno nella graduatoria dalla quale saranno eventualmente effettuati i ripescaggi necessari a completare l'organico della Serie D.

Le società che dovessero ricevere un giudizio sfavorevole potranno presentare ricorso entro le ore 14 del 17 luglio. La decisione definitiva della commissione è attesa entro il 28 luglio.