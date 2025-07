Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



La nota neroverde:

"La Società A. S. D. Bardineto comunica, con grande soddisfazione, che per la prossima stagione sportiva 25/26 faranno ancora parte della famiglia nero verde i giocatori:

Razvan Stegaru

Alberto Simonassi

Gabriele Icardo

Seguiranno altre conferme oltre a nuovi innesti, che andranno ad integrare e rafforzare la nostra rosa giocatori".