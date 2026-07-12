Pallapugno | Subalcuneo sempre più leader in Serie A, Gottasecca resta in scia. Definiti gli incroci di Coppa Italia

L'Acqua San Bernardo Subalcuneo rafforza la propria leadership nel campionato di Serie A di tamburello al termine della quinta giornata di ritorno. La formazione cuneese supera con autorità l'Olivieri Opere Edili Duseu per 9-1 e sale a quota 16 punti, aumentando il vantaggio sulle inseguitrici.

Alle spalle della capolista resta il Gottasecca, vittorioso per 9-6 sull'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e ora secondo con 13 punti. Successi importanti anche per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che piega 9-7 l'Alta Langa, per l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, vincente 9-6 contro Terre del Barolo Albese, e per il Nocciole Marchisio Cortemilia, che espugna il campo del Roero Isolamenti Canalese con il punteggio di 9-4. Completa il quadro il netto 9-2 della Bcc Pianfei Pro Paschese sull'Araldica Castagnole.

In Serie B, la sesta giornata di ritorno conferma il grande equilibrio nelle posizioni di vertice. La Speb supera 9-6 Officine Pesce Bubbio e raggiunge quota 12 punti insieme alla Prodeo Chiusavecchia, che beneficia del forfait medico della Fbc Sabbiature Augusto Manzo. Il Valle Bormida mantiene il contatto con la zona alta grazie al 9-6 sulla Virtus Langhe, mentre gli Amici del Castello espugnano il campo della Benese per 9-4. Restano ancora da disputare Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco e Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese.

In Serie C1 prosegue il duello al vertice tra Gottasecca e Ricca, entrambe a quota 13. Il Ricca travolge il Duseu 9-0, mentre il Subalcuneo supera nettamente la Virtus Langhe (9-1). San Biagio-Castiati Castagnole è stata rinviata, mentre nei prossimi giorni sono in programma Monticellese-Bormidese, Don Dagnino-Gottasecca e Pro Paschese-Ceva. Definite anche le semifinali di Coppa Italia: il 15 luglio il Ricca ospiterà la Monticellese, mentre il 20 luglio il Gottasecca riceverà il Ceva.

In Serie C2 Girone A, il Pro Spigno conserva il comando della classifica grazie al successo per 9-3 sulla Global Sped Neivese, mentre l'Abrigo Croma Ricca supera senza difficoltà la Taggese per 9-0 e l'Augusto Manzo passa sul campo del Pieve di Teco. Nel Girone B, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo batte il Peveragno 9-6, ma resta alle spalle del Monastero Dronero, vittorioso 9-4 sul campo dell'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva.

Nel settore femminile, gli Amici del Castello ottengono il successo a tavolino contro il Gymnasium Albese e raggiungono la vetta della Coppa Italia insieme alla Canalese B, che supera di misura il San Leonardo per 9-8.

Tra gli Under 21, San Leonardo e Bubbio condividono il primo posto con 11 punti. I primi hanno superato la Merlese 9-1, mentre il Bubbio ha approfittato del 9-3 inflitto alla Virtus Langhe A. Vittoria anche per il Cortemilia, che beneficia del forfait medico dell'Araldica Castagnole.

Nei campionati giovanili, negli Allievi Girone A Ricca e Speb guidano la classifica dopo i successi rispettivamente contro Amici del Castello e Don Dagnino. Nel Girone B la Pro Paschese B espugna Ceva per 8-6 e si porta da sola al comando.

Tra gli Esordienti continua la corsa del Ricca nel Girone A, mentre nel Girone B resta tutto aperto con il Cortemilia al comando. In Coppa Italia, il Ricca conquista la finale superando 7-1 la Neivese B e attende la vincente della semifinale tra Cortemilia e San Leonardo.

Nel campionato Pulcini, il Don Dagnino supera la Merlese per 7-2, mentre la finale della Coppa Italia sarà Monastero Dronero A-San Leonardo, in programma il 28 agosto a Madonna del Pasco, dopo i successi delle due squadre nelle rispettive semifinali.

Nei raggruppamenti Promozionali, infine, proseguono i tornei con Don Dagnino, Pieve di Teco, Subalcuneo, Ricca A, Canalese A e Alta Langa A al comando dei rispettivi gironi.