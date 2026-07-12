Pallapugno | Subalcuneo sempre più leader in Serie A, Gottasecca resta in scia. Definiti gli incroci di Coppa Italia

L'Acqua San Bernardo Subalcuneo rafforza la propria leadership nel campionato di Serie A di tamburello al termine della quinta giornata di ritorno. La formazione cuneese supera con autorità l'Olivieri Opere Edili Duseu per 9-1 e sale a quota 16 punti, aumentando il vantaggio sulle inseguitrici.
Alle spalle della capolista resta il Gottasecca, vittorioso per 9-6 sull'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio e ora secondo con 13 punti. Successi importanti anche per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che piega 9-7 l'Alta Langa, per l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, vincente 9-6 contro Terre del Barolo Albese, e per il Nocciole Marchisio Cortemilia, che espugna il campo del Roero Isolamenti Canalese con il punteggio di 9-4. Completa il quadro il netto 9-2 della Bcc Pianfei Pro Paschese sull'Araldica Castagnole.
In Serie B, la sesta giornata di ritorno conferma il grande equilibrio nelle posizioni di vertice. La Speb supera 9-6 Officine Pesce Bubbio e raggiunge quota 12 punti insieme alla Prodeo Chiusavecchia, che beneficia del forfait medico della Fbc Sabbiature Augusto Manzo. Il Valle Bormida mantiene il contatto con la zona alta grazie al 9-6 sulla Virtus Langhe, mentre gli Amici del Castello espugnano il campo della Benese per 9-4. Restano ancora da disputare Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco e Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese.
In Serie C1 prosegue il duello al vertice tra Gottasecca e Ricca, entrambe a quota 13. Il Ricca travolge il Duseu 9-0, mentre il Subalcuneo supera nettamente la Virtus Langhe (9-1). San Biagio-Castiati Castagnole è stata rinviata, mentre nei prossimi giorni sono in programma Monticellese-Bormidese, Don Dagnino-Gottasecca e Pro Paschese-Ceva. Definite anche le semifinali di Coppa Italia: il 15 luglio il Ricca ospiterà la Monticellese, mentre il 20 luglio il Gottasecca riceverà il Ceva.
In Serie C2 Girone A, il Pro Spigno conserva il comando della classifica grazie al successo per 9-3 sulla Global Sped Neivese, mentre l'Abrigo Croma Ricca supera senza difficoltà la Taggese per 9-0 e l'Augusto Manzo passa sul campo del Pieve di Teco. Nel Girone B, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo batte il Peveragno 9-6, ma resta alle spalle del Monastero Dronero, vittorioso 9-4 sul campo dell'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva.
Nel settore femminile, gli Amici del Castello ottengono il successo a tavolino contro il Gymnasium Albese e raggiungono la vetta della Coppa Italia insieme alla Canalese B, che supera di misura il San Leonardo per 9-8.
Tra gli Under 21, San Leonardo e Bubbio condividono il primo posto con 11 punti. I primi hanno superato la Merlese 9-1, mentre il Bubbio ha approfittato del 9-3 inflitto alla Virtus Langhe A. Vittoria anche per il Cortemilia, che beneficia del forfait medico dell'Araldica Castagnole.
Nei campionati giovanili, negli Allievi Girone A Ricca e Speb guidano la classifica dopo i successi rispettivamente contro Amici del Castello e Don Dagnino. Nel Girone B la Pro Paschese B espugna Ceva per 8-6 e si porta da sola al comando.
Tra gli Esordienti continua la corsa del Ricca nel Girone A, mentre nel Girone B resta tutto aperto con il Cortemilia al comando. In Coppa Italia, il Ricca conquista la finale superando 7-1 la Neivese B e attende la vincente della semifinale tra Cortemilia e San Leonardo.
Nel campionato Pulcini, il Don Dagnino supera la Merlese per 7-2, mentre la finale della Coppa Italia sarà Monastero Dronero A-San Leonardo, in programma il 28 agosto a Madonna del Pasco, dopo i successi delle due squadre nelle rispettive semifinali.
Nei raggruppamenti Promozionali, infine, proseguono i tornei con Don Dagnino, Pieve di Teco, Subalcuneo, Ricca A, Canalese A e Alta Langa A al comando dei rispettivi gironi.
SERIE A Banca d’Alba - Quinta di ritorno
Gottasecca-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-6
Olivieri Opere Edili Duseu-Acqua San Bernardo Subalcuneo 1-9
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Alta Langa 9-7
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Terre del Barolo Albese 9-6
Roero Isolamenti Canalese-Nocciole Marchisio Cortemilia 4-9
Araldica Castagnole-Bcc Pianfei Pro Paschese 2-9
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Gottasecca 13; Bcc Pianfei Pro Paschese, IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese e Nocciole Marchisio Cortemilia 9; Alta Langa e Terre del Barolo Albese 8; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Roero Isolamenti Canalese 6; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 5; Araldica Castagnole e Olivieri Opere Edili Duseu 3.
SERIE B - Sesta di ritorno
Speb-Officine Pesce Bubbio 9-6
Benese-Amici del Castello 4-9
Valle Bormida-Virtus Langhe 9-6
Prodeo Chiusavecchia-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-0 forfait medico
Domenica 12 luglio ore 20.30
a Bormida: Castiglia Costruzioni Bormidese-Pieve di Teco
Lunedì 13 luglio ore 21
a Mondovì: Alusic Merlese-Centro Incontri Us Gallese
Riposa: Castiati Neivese
Classifica: Castiati Neivese 14; Prodeo Chiusavecchia e Speb 12; Pieve di Teco e Valle Bormida 11; Virtus Langhe 9; Centro Incontri Us Gallese, Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 8; Benese, Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 5; Alusic Merlese 4.
SERIE C1 - Quinta di ritorno
Subalcuneo-Virtus Langhe 9-1
Ricca-Duseu 9-0
San Biagio-Castiati Castagnole rinviata al12 luglio ore 21
Lunedì 13 luglio ore 21
a Monticello: Monticellese-Bormidese
ad Andora: Don Dagnino-Gottasecca
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Ceva
Classifica: Gottasecca e Ricca 13; Ceva 10; Monticellese 9; Pro Paschese, Castiati Castagnole e Duseu 8; Don Dagnino 7; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 3; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Mercoledì 15 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Monticellese
Lunedì 20 luglio ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Ceva
SERIE C2 Girone A - Sesta di ritorno
Abrigo Croma Ricca-Taggese 9-0
Pro Spigno-Global Sped Neivese 9-3
Pieve di Teco-Augusto Manzo 0-9
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Pro Spigno 11; Global Sped Neivese 10; Abrigo Croma Ricca 7; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3. (Valle Bormida ritirata dal campionato)
SERIE C2 Girone B - Quarta di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Peveragno 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Monastero Dronero 4-9
Valle Grana Caraglio-Benese rinviata al 13 luglio ore 21
Classifica: Monastero Dronero 9; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese e Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 2; Peveragno 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Monastero Dronero-Benese in data da definire
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Seconda giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait
Canalese B-San Leonardo 9-8
Riposa: Canalese A
Classifica: Amici de Castello e Canalese B 2; San Leonardo e Canalese A 0; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Quarta di ritorno
San Leonardo-Merlese 9-1
Virtus Langhe A-Bubbio 3-9
Cortemilia-Araldica Castagnole 9-0 forfait medico
Lunedì 13 luglio ore 21
ad Alba: Albese-Pro Paschese
Martedì 14 luglio ore 21
a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe B
Classifica: San Leonardo e Bubbio 11; Pro Paschese 9; Subalcuneo 8; Cortemilia 7; Albese e Merlese 5; Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe A 3; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Sesta di ritorno
Speb-Don Dagnino 8-4
Ricca-Amici del Castello 8-0
Pro Paschese A-San Leonardo rinviata al 12 luglio ore 19.30
Riposa: Subalcuneo
Classifica: Ricca e Speb 9; Don Dagnino e San Leonardo 6; Pro Paschese A e Subalcuneo B 3; Amici del Castello 2.
ALLIEVI Girone B - Quarta di ritorno
Ceva-Pro Paschese B 6-8
Domenica 12 luglio ore 18
a Bormida: Bormidese-Araldica Castagnole
Lunedì 13 luglio ore 19
a Cuneo: Subalcuneo A-San Biagio
Classifica: Pro Paschese B 7; Subalcuneo A e Bormidese 6; Ceva 4; San Biagio e Araldica Castagnole 1.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Speb-Don Dagnino 8-7
Ricca-San Leonardo 8-0 forfait medico
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 21 luglio ore 20.30
a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A - Quarta di ritorno
Valle Bormida-Merlese B 5-7
Neivese A-San Leonardo 4-7
Alta Langa-Ceva 7-1
Ricca-Araldica Castagnole 7-0
Riposa: Pro Paschese B
Classifica: Ricca 11; San Leonardo 10; Pro Paschese B e Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B e Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Quarta di ritorno
Pro Paschese A-Amici del Castello rinviata al 14 luglio ore 19.30
Domenica 12 luglio ore 18.30
a Cortemilia: Cortemilia-Don Dagnino
Lunedì 13 luglio ore 18
a Mondovì: Merlese A-Albese B
Martedì 14 luglio ore 18.30
ad Alba: Albese A-Neivese B
Riposa: Neivese C
Classifica: Cortemilia 10; Merlese A 9; Albese A 8; Neivese B 7; Don Dagnino, Neivese C e Pro Paschese A 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
PULCINI Girone A - Quarta di ritorno
Don Dagnino-Merlese 7-2
Domenica 12 luglio ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo
a Ricca: Ricca-Speb
a Dolcedo: Duseu-Gottasecca
Classifica: San Leonardo 10; Speb e Pro Paschese 7; Don Dagnino e Ricca 6; Merlese 3; Gottasecca 1; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Quarta di ritorno
Lunedì 13 luglio ore 18
a Cortemilia: Cortemilia-Monastero Dronero B
ad Alba: Albese-Canalese
a Ceva: Ceva-Augusto Manzo
Martedì 14 luglio ore 18.30
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Monastero Dronero A
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 9; Albese 7; Ceva 5; Cortemilia 3; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Semifinali (gara unica)
Monastero Dronero A-Pro Paschese 7-2
San Leonardo: Monastero Dronero B 7-1
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A -
Classifica: Don Dagnino 9; Taggese 5; Prodeo Chiusavecchia 4; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B -
Classifica: Pieve di Teco 6; Amici del Castello A 2; Amici del Castello B 1.
PROMOZIONALI Girone C -
Classifica: Subalcuneo 9; Centro Incontri Us Gallese 5; Speb 4; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Terza giornata a Castelletto Stura
rinviata 12 luglio ore 8.30
Classifica: Merlese e Pro Paschese 5; Castellettese 2; Peveragno 0.
PROMOZIONALI Girone E -
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F - Terza giornata a Canale
Canalese B-Monticellese 1-5
Canalese A-Monticellese 5-2
Canalese A-Canalese B 5-1
Classifica: Canalese A 5; Monticellese 4; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G -
Classifica: Augusto Manzo e Cortemilia 3; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H -
Classifica: Alta Langa A 7; Ceva 6; Gottasecca 5; Alta Langa B 0.