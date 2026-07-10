Petanque | Bordighera incorona i campioni italiani a coppie: due giorni di spettacolo, caldo e grande pubblico

Due giornate di grande sport, rese ancora più impegnative dalle temperature elevate, ma capaci di richiamare un pubblico delle grandi occasioni. Si è concluso con successo a Bordighera il Campionato Italiano di pétanque a coppie, che ha portato sui campi della storica società Biancheri Muller ben 142 formazioni pronte a contendersi i titoli nazionali delle diverse categorie.

L'organizzazione dell'evento, guidata dal presidente Angelo Gazzelli insieme ai numerosi soci e volontari del sodalizio bordigotto, ha ricevuto gli apprezzamenti dei vertici federali. Alla manifestazione ha preso parte anche il presidente della Federazione Italiana Bocce, Roberto Favre, presente alla cerimonia di premiazione insieme al presidente del Comitato Regionale Liguria Andrea Dagnino, al delegato federale della provincia di Imperia Gianfranco Trucco, al sindaco di Bordighera Marzia Baldassarre, al vicesindaco Giuseppe Trucchi, al presidente del Consiglio comunale Fulvio Debenedetti e a Franz Verrando di MMF Monaco.

Nella categoria A maschile il titolo italiano è andato all'A.B. Genovese con Jacopo Gardella e Donato Goffredo, capaci di superare in finale la Costigliolese di Massimo Francioli e Alessandro Basso con il punteggio di 13-5. Terzo posto ex aequo per la Vita Nova di Saverio Amormino e Stefano Andrea Bruno e per l'altra formazione della Costigliolese composta da Fabrizio Bottero e Fabio Dutto. Doppietta dell'A.B. Genovese anche nella categoria A femminile, dove Monica Scalise e Aurora Ferrera hanno conquistato lo scudetto imponendosi 13-9 sulla Costigliolese di Valentina Petulicchio e Serena Sacco. Sul gradino più basso del podio il Gsp Ventimiglia di Simona Bagalà e Rosina Greco e il San Bartolomeo con Loredana Ardissone e Maura Arimondo.

Tra le 49 coppie della categoria B maschile a festeggiare è stato il San Bartolomeo, grazie a Eugenio Pario e Giacomo Viale, vincitori per 13-3 sul Roverino di Alessandro Greco e Simone Bertone. Completano il podio la Vita Nova di Guido Fiandino e Roberto De Glaudi e la Cellese con Marco Demonte e Marco Sensi. Il titolo della B femminile ha preso invece la strada della Valle d'Aosta con il Variney. Luciana Sage e Silvana Vout hanno avuto la meglio sull'Infra di Paola Repetto e Maria Zuffanti al termine di una finale combattuta, chiusa sul 13-9. Terzo posto per il Gsp Ventimiglia di Floriana Anselmi e Giuseppina Vaccari e per il San Bartolomeo con Maria Dagati ed Elena Carlini.

Nella categoria C, infine, il successo è andato al Martina Sassello con Andrea Faranda e Antonio Giacomo Dellagaren, che hanno superato in finale la Vita Nova di Demis Vailatti e Devid Dubois per 13-9. Medaglia di bronzo per l'Orobica con Slega Diop Tidiane e Yassine Abdourabih e per la Vittoria con Michelangelo Cerutti e Silvano Rinaudo. Un fine settimana intenso che ha confermato Bordighera come uno dei punti di riferimento della pétanque italiana, con un'organizzazione impeccabile e una cornice di pubblico che ha accompagnato tutte le finali, nonostante il caldo torrido.