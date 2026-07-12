Triathlon | Savona, lutto per la scomparsa di Emanuele Cavallo

Savona piange la prematura scomparsa a soli 53 anni di Emanuele Cavallo.
Dal 2005 ha lavorato alla Bitron nel settore automobili-motocicli ed era responsabile dello sviluppo del prodotto.
Appassionato di corsa, bicicletta e nuoto, era un atleta tesserato per il Triathlon Savona.
"Ci sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere. Ciao Emanuele, grazie per aver condiviso un pò della tua passione sportiva con noi. Un forte abbraccio alla famiglia da parte di tutto il Triathlon Savona" il loro ricordo e cordoglio sui social.
Lascia la moglie Francesca, i figli Pietro, Emanuele, Giulio e Paolo, la mamma, il papà,la sorella Anna con Mauro, i nipoti e tutti i parenti ed amici.
Il funerale verrà celebrato lunedì 13 luglio alle 9 nella chiesa parrocchiale di San Paolo in Corso Tardy&Benech.