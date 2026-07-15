Calcio | Iscrizioni aperte fino al 20 luglio, i termini perentori restano fissati al 27

Nel corso del pomeriggio il Comitato Regionale Ligure ha ufficializzato la decisione maturata nella riunione di ieri del Consiglio Direttivo.
Il termine ordinatorio per la presentazione delle domande di iscrizione ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria è stato prorogato al 20 luglio.
Rimangono invece invariati i termini perentori per il completamento delle pratiche, fissati al 27 luglio: sarà questa la scadenza entro cui le società potranno sanare eventuali irregolarità o integrare la documentazione richiesta.
Non subiranno invece variazioni i tempi per la definizione degli organici e degli eventuali ripescaggi. Dodici mesi fa i termini perentori si erano conclusi il 28 luglio, con la composizione definitiva dei campionati ratificata dal Comitato Regionale nel comunicato del 1° agosto.