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Calcio | 15 luglio 2026, 10:00

Calciomercato | Pietra Ligure, altri due innesti in arrivo: sono Sebastiano Farrauto e Thomas Celella

Calciomercato | Pietra Ligure, altri due innesti in arrivo: sono Sebastiano Farrauto e Thomas Celella

Le prime conferme ufficiali sono arrivate nei giorni scorsi, ma per il Pietra Ligure si avvicina il momento di presentare anche i nuovi innesti in vista della prossima stagione.

Dopo i ritorni al Devincenzi di Gianmarco Insolito ed Erald Balla, il club biancoceleste ha definito altre due operazioni in entrata.

È ormai conclusa la trattativa per Sebastiano Farrauto, centrocampista classe 2006 che torna a vestire la maglia del Pietra Ligure dopo aver già fatto parte del settore giovanile. Nel suo percorso il giovane mediano ha maturato esperienze importanti tra Sampdoria e Sanremese, con cui ha trovato anche l'esordio in Prima Squadra. Nelle ultime stagioni ha inoltre giocato in Serie D con le maglie di Real Calepina e Derthona.

Per il reparto offensivo è invece vicino l'accordo con Thomas Celella, attaccante classe 2008. Dopo essersi messo in evidenza nei settori giovanili di Imperia e Sanremese, il giovane centravanti ha vissuto la prima esperienza tra i grandi con la San Francesco Loano, prima del passaggio allo Sporting Taggia, dove ha realizzato due reti.

Lorenzo Tortarolo

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