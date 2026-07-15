Calciomercato | Il capitano della Juniores del Legino per la Nolese, ha firmato Gianluca Trisciani

Il comunicato biancorosso:

"La Nolese aggiunge qualità e prospettiva anche sulla corsia mancina con l'arrivo di Gianluca Trisciani, terzino sinistro classe 2006, uno dei profili più interessanti del panorama giovanile savonese.

Cresciuto nel Legino, Trisciani è stato protagonista di un percorso ricco di successi. Due stagioni fa ha conquistato il titolo regionale Under 19 d'Eccellenza agli ordini di mister Saccone, partecipando successivamente alla fase nazionale. L'anno seguente ha contribuito al raggiungimento della semifinale regionale, mentre nell'ultima stagione ha indossato la fascia di capitano guidando il Legino alla conquista del secondo titolo regionale Under 19 d'Eccellenza della storia del club e a una straordinaria cavalcata culminata con il terzo posto assoluto nella fase nazionale.

Terzino moderno, dinamico e affidabile, abbina corsa, qualità tecnica e grande applicazione in entrambe le fasi di gioco. Dotato di una rara maturità per la sua età e di una spiccata intelligenza calcistica, Trisciani rappresenta un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro della Nolese, che si assicura un giovane già abituato a competere ai massimi livelli del calcio giovanile".