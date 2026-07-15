Calcio | Il Genoa apre la stagione davanti ai tifosi: in campo con De Rossi i savonesi Debenedetti, Nuredini, Grossi e Gibertini

Il primo allenamento stagionale a porte aperte del Genoa al centro sportivo "Signorini" ha rappresentato anche una vetrina importante per il calcio savonese. Tra i 35 giocatori scesi in campo agli ordini di Daniele De Rossi figuravano infatti quattro elementi legati al nostro territorio: Alessandro Debenedetti, Joi Nuredini, Jacopo Grossi e il giovanissimo Matteo Gibertini.

Davanti a circa un migliaio di tifosi, accorsi per salutare la squadra prima della partenza per il ritiro di Moena, i quattro hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme al gruppo della prima squadra. Nel corso della seduta Debenedetti è stato inserito nella formazione "rossa" nella partitella finale al fianco di Vitinha, mentre Grossi ha trovato spazio nella squadra "verde". Nuredini, invece, ha svolto un lavoro differenziato insieme a Junior Messias durante la prima parte dell'allenamento per proseguire l'iter di recupero dopo l'infortunio al ginocchio.

Per Alessandro Debenedetti il precampionato rappresenta un'ulteriore tappa di una crescita costante. L'attaccante, cresciuto calcisticamente nel Finale e poi esploso in Eccellenza, è approdato al Genoa dopo la brillante esperienza con i giallorossi. Dopo i prestiti in Serie B con Mantova ed Entella, il club rossoblu sta valutando l'opzione migliore per il centravanti finalese.

C'è poi il compagno di reparto Joi Nuredini, uno dei prospetti più interessanti del vivaio genoano. Nato a Savona nel 2007, ha iniziato il proprio percorso nell'Albissola prima del passaggio al Vado e, nel 2017, al Genoa. Con le formazioni giovanili rossoblù si è messo in evidenza per le qualità realizzative, arrivando anche al debutto in Serie A nella scorsa stagione e al recente rinnovo di contratto fino al 2029. Nel suo percorso ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili albanesi.

Tra i volti savonesi presenti al "Signorini" anche Jacopo Grossi, centrocampista classe 2006 cresciuto nel settore giovanile del Vado. Inserito ormai stabilmente nel gruppo Primavera di mister Jacopo Sbravati, nella passata stagione ha già assaporato il clima della Serie A, bagnando a Lecce il proprio esordio in massima serie.

A completare il poker savonese c'è infine Matteo Gibertini, centrocampista Under 17 nato a Pietra Ligure. Pur essendo uno dei più giovani presenti nell'ambiente rossoblù, l'ex Vado è stato aggregato agli allenamenti della prima squadra in questi primi giorni di preparazione, un'esperienza significativa che testimonia l'attenzione del Genoa verso i prospetti del proprio territorio.