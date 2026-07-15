Calciomercato | Ceriale. Mondino torna tra i pali del Merlo, conferma per Guaraglia

Due ufficialità per il Ceriale nell'arco delle ultime ore:

Il club biancoblù ha infatti ufficializzato la conferma di Simone Guaraglia e il rientro del portiere Dominik Mondino, due giocatori classe 2004 che andranno a rinforzare l'organico a disposizione dello staff tecnico.

Per Guaraglia si tratta della seconda stagione consecutiva con la maglia del Ceriale. Centrocampista dalle buone qualità tecniche e in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, nella scorsa annata ha dato il proprio contributo al raggiungimento della salvezza diretta. Cresciuto attraverso esperienze tra Eccellenza e Promozione, proseguirà dunque il proprio percorso in biancoblù anche nel campionato 2026/2027.

Torna invece a vestire la maglia del Ceriale Dominik Mondino. Il portiere, anch'egli classe 2004, aveva già difeso i pali biancoblù nella stagione 2024/2025, collezionando diverse presenze tra Promozione ed Eccellenza. Dopo l'ultima esperienza al Finale, l'estremo difensore rientra ora alla base.