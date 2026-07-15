Calciomercato | San Francesco Loano, i rossoblu ritrovano Florian Metani

L'annuncio rossoblu:
!"L' Asd S.F. Loano annuncia con immenso piacere il tesseramento di Florian Metani per la stagione sportiva 2026/2027.
Portiere classe 2002, cresciuto nel nostro settore giovanile, nella stagione sportiva 2020/2021 si trasferisce al Soccer Borghetto dove affronta per due stagioni il campionato di Promozione rendendosi anche protagonista nella storica vittoria di Coppa Italia del 2022.
Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Cisano e Borghetto.
A Florian, dandogli un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblu,auguriamo nuove e importanti soddisfazioni".