Savona | Sport e benessere in arrivo con le Spiagge della Salute

Fa tappa a Savona la seconda edizione dell’evento itinerante Spiagge della Salute, che quest’anno toccherà 10 località balneari italiane, coniugando prevenzione, sport e divertimento. Le varie attività avranno luogo nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili. A pochi passi dal mare, dunque, residenti e turisti avranno l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

L’appuntamento a Savona, unica tappa in Liguria, è per domenica 19 luglio ai Bagni Olimpia, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si svolgerà in due aree distinte. All’interno del truck della salute si terranno i consulti medici gratuiti, curati da qualificati professionisti appartenenti alle società scientifiche: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), focalizza l’attenzione sui rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’ Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), si concentra sui sani e corretti stili di vita, sull'importanza di un regime nutrizionale equilibrato e sull’impatto esercitato dall'alimentazione sulla salute della pelle.

A pochi passi dal truck della salute, in spiaggia, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: a Savona spazio a nuoto, acquagym, giochi acquatici per bambini, yoga e danza, a cura degli istruttori di Amatori Nuoto Savona, Il Cerchio dell’Essere e Fit Dance Savona. Inoltre, grazie alla collaborazione con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia, saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

LE 10 TAPPE

Pescara - Abruzzo (07 giugno); Varcaturo - Campania (14 giugno); Tarquinia - Lazio (21 giugno); Lido di Camaiore - Toscana (28 giugno); San Benedetto del Tronto - Marche (12 luglio); Savona - Liguria (19 luglio); Brindisi - Puglia (26 luglio); Chioggia - Veneto (2 agosto); Casalbordino - Abruzzo (9 agosto); Termoli - Molise (30 agosto).