Terzo posto. Come ai campionati italiani a cronometro under 23 lo scorso 26 giugno. L'alassino Giaimi ha conquistato ieri la medaglia di bronzo con la Nazionale Italiana di ciclismo su pista agli Europei under23.

Ottimo risultato quindi nel primo giorno di gara in Portogallo nell'inseguimento individuale per il 20enne che corre per la Uae Team Emirates Gen Z.

Primo il britannico Josh Charlton, secondo il cmpagno di Giaimi Renato Favero.