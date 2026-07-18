IL PAGELLONE. Millesimo: orgoglio e pregiudizio

VOTO 8

Quella del Millesimo è stata una stagione praticamente senza ostacoli, costruita con continuità dall'inizio alla fine.

Come ogni estate, la squadra di mister Macchia si è presentata ai nastri di partenza con le proprie ambizioni, accompagnate però da quel pizzico di pregiduzio che ormai sembra fare da sfondo a ogni nuova annata. Ancora una volta, però, il lavoro svolto al Viglino ha dato ragione al gruppo guidato dal presidente Levratto.

Le scelte di mercato effettuate dodici mesi fa si sono rivelate tutte azzeccate, permettendo di allestire un organico competitivo, capace di confermare domenica dopo domenica il proprio valore e di dimostrarsi perfettamente funzionale al progetto tecnico.

Calcisticamente il Millesimo non era certo la classica Cenerentola, ma la crescita compiuta negli ultimi anni resta comunque impressionante, sia per la rapidità sia per la solidità del percorso.

Parallelamente ai risultati della prima squadra, la società ha continuato a investire anche nelle strutture e nel settore giovanile, compiendo passi significativi e dimostrando una visione di lungo periodo.

Sarà quindi interessante vedere, tra i consueti pregiduizi estivi, fino a dove riuscirà a spingersi il Millesimo nella nuova avventura in Serie D.