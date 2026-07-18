Calciomercato | Cisano, terza stagione insieme a Federico Donà

Il Cisano riparte anche da Federico Donà. La società ha confermato per la stagione 2026/27 il centrocampista classe 1995, uno degli elementi di maggiore esperienza all'interno della rosa.

Donà vestirà così ancora la maglia biancoblù dopo le ultime due trascorse al "Raimondo", dove ha conquistato la promozione dalla Seconda alla Prima Categoria. Nell'ultimo campionato ha collezionato due reti, confermandosi una pedina affidabile in mezzo al campo.

Nel corso della sua carriera il centrocampista ha inoltre vestito le maglie di Ceriale, San Francesco Loano e Vadino F.C., maturando una lunga esperienza tra Prima Categoria e Promozione.