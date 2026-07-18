Calciomercato. La Lavagnese batte il primo colpo ufficiale Marco Righetti

Dopo i rinnovi di Oneto, Berardi e Bacigalupo, stanno iniziando a trovare conferma i rumor sull'importante campagna estiva della Lavagnese.

I bianconeri sono pronti a battagliare fin da subito per il ritorno in Serie D.

La prima mossa è il ritorno al Riboli di Marco Righetti, via Campomorone, dopo la promozione ottenuta con i colori del Celle Varazze.



Il comunicato:

L’USD Lavagnese 1919 è lieta di annunciare il ritorno in maglia bianconera di Marco Righetti, attaccante classe 1996, che nella giornata di oggi ha sottoscritto il contratto che lo legherà nuovamente al club. Marco si è presentato negli uffici di Via Riboli con grande entusiasmo e tanta voglia di ricominciare, firmando il nuovo accordo che sancisce il suo ritorno alla Lavagnese. Un ritorno che rappresenta molto più di un semplice acquisto: è il ritrovarsi tra persone che condividono valori, appartenenza e ambizione.