Calciomercato | Pietra Ligure, ecco la ciliegina: Gianmarco Insolito è di nuovo biancoceleste

Il Pietra Ligure riabbraccia uno dei protagonisti più rappresentativi della propria storia recente. Dopo le indiscrezioni circolate già al termine della scorsa primavera, è arrivata l'ufficialità del ritorno di Gianmarco Insolito.
L'attaccante classe 1999 torna così a vestire la maglia biancoceleste, riportando al "Devincenzi" qualità, reti e un legame speciale con l'ambiente. Nelle sue precedenti quattro stagioni con il Pietra Ligure ha infatti realizzato 66 gol, diventando uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi.
Per Insolito si chiude quindi l'esperienza in Serie D con il Celle Varazze, dove nell'ultimo campionato ha messo a segno tre gol, per iniziare un nuovo capitolo nel club che lo ha visto affermarsi.
Dal punto di vista tecnico si tratta di un innesto di assoluto valore, ma anche di un ritorno dal forte significato per una piazza pronta ad accogliere nuovamente uno dei suoi attaccanti più prolifici degli ultimi anni.