Calcio. Scalia saluta il Finale: “Un viaggio lungo e bellissimo, dimostrazione che i sogni si avverano”. Il commosso addio della società: “Sempre uno di noi”

È la fine di un’era per il calcio dilettantistico savonese: Lorenzo Scalia, dopo oltre venticinque anni legati indissolubilmente ai colori giallorossoblù del Finale, nei giorni scorsi ha lasciato la squadra per iniziare una nuova avventura con la maglia della Nolese.

Una notizia che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, considerata la profonda connessione tra il giocatore e la società finalese, dove è cresciuto, maturato e diventato una vera e propria bandiera.

Scalia ha vestito la maglia del Finale fin da bambino, con l’unica eccezione di una breve parentesi ad Albenga, vivendo da capitano e protagonista le pagine più importanti della storia recente del club, dalla storica promozione in Serie D con la disputa dei play-off alla vittoria di due Coppe Italia (2015 a Quiliano e 2019 ad Arenzano). Un leader dello spogliatoio e punto di riferimento, sia in campo che fuori.ù

Il commiato è arrivato tramite i social, con parole cariche di emozione da entrambe le parti. “Un viaggio lungo e bellissimo – ha scritto Scalia – La dimostrazione che i sogni si avverano. Le mie partite con il Finale sono giunte al termine ma sono felice perché so di aver dato tutto. Tutti i ricordi rimarranno per sempre nel mio cuore”.

Pieno di gratitudine anche il messaggio del Finaleche ha voluto rendere omaggio a uno dei suoi simboli più autentici: “L’anima, la bandiera e il Capitano della nostra squadra per tanti anni. Un viaggio lungo e ricordi memorabili, come la storica promozione in Serie D, la salvezza con playoff e le Coppe Italia vinte. Anche nei momenti difficili non ti sei mai tirato indietro. Ti auguriamo il meglio per la tua nuova avventura: i cancelli del ‘Felice Borel’ saranno sempre aperti per te”.