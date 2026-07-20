Skate park del Prolungamento | La lettera dell'assessore Rossello: "La ditta sta operando nel cantiere, non è in stato di abbandono"

"Ho letto la lettera inviata da un lettore e relativa al cantiere dello skate park dove si mette in evidenza il 'senso di incompiutezza' dell’opera e si adombra il sospetto che possa essere in stato di abbandono, salvo poi affermare, dopo aver gettato il sasso, che non ci sarebbero elementi certi a sostegno di questa tesi.

Per dissipare ogni dubbio, sarebbe sufficiente osservare il cartello di cantiere che riporta la data di inizio dei lavori (25/06/2026), i nomi dei responsabili e la data di termine dei lavori (245 giorni, ovvero il 27/02/2027). I lavori sono affettivamente iniziati il 25/06 e la ditta incaricata sta regolarmente operando nel cantiere che, pertanto, non è fermo né tantomeno in stato di abbandono. Come già ripetuto molte altre volte, i lavori di realizzazione dello skate park si compongono di due lotti, il primo, del valore di 1,2 milioni e finanziato in gran parte dal PNRR, prevedeva la riqualificazione dell’immobile. I lavori sono iniziati nel 2024 e sono terminati nella scorsa Primavera. Lo scorso 25 giugno invece, hanno preso il via i lavori del secondo lotto che riguardano l’impiantistica e la realizzazione dell’infrastruttura, cioè della 'bowl' e delle rampe per lo skate park. Questi interventi, unitamente alla riqualificazione dell’arenile sotto il Priamar, il cui iter progettuale, per quanto molto complicato, sta procedendo positivamente, hanno proprio l’obiettivo di riqualificare l’area favorendo l’insediamento di attività sociali e aggregative che ne aumentino a frequentazione e quindi la sicurezza.

In questo caso tuttavia, si pone l’accento sulla necessità di presidiare opportunamente il varco d’ingresso del cantiere, soprattutto in riferimento alle ore notturne e ai giorni festivi. Si tratta di un aspetto a cui stiamo già prestando attenzione e che continueremo a monitorare con ancora maggiore cura, proprio per evitare che si possano verificare accessi non autorizzati e per garantire la sicurezza dell’area e dei lavori in corso".

Francesco Rossello, Assessore allo sport.