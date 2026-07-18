Golf | European Team Championship, l'assessore Simona Ferro: “Liguria riferimento europeo per lo sport paralimpico”

"Siamo felici di accogliere sul nostro territorio una manifestazione di questa caratura, fra quelle di maggior prestigio di tutto il movimento golfistico paralimpico internazionale, capace di attirare qui i migliori esponenti da ogni angolo d'Europa. Dopo la fantastica esperienza vissuta lo scorso anno come 'Migliore Regione Europea dello Sport', in cui siamo stati premiati anche per l’accessibilità delle nostre infrastrutture e per le politiche inclusive adottate, la Liguria si conferma così un punto di riferimento consolidato e di livello assoluto per lo sport paralimpico". Così il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, presente questa mattina alla giornata conclusiva dell'European Team Championship for Golfers with Disability, torneo internazionale promosso dall’European Golf Association (EGA) e dall’European Disabled Golf Association (EDGA) e organizzato al Golf Club Genova - Sant'Anna di Cogoleto.

"Il golf è una disciplina in grande crescita e viene sempre più apprezzata per la sua capacità di essere sostenibile e praticabile da tutti gli atleti, a prescindere dall'età e dalle abilità. In questi giorni abbiamo vissuto un bellissimo spettacolo 'sul green' ma, accanto all'aspetto agonistico, questi campionati europei hanno messo in evidenza le bellezze paesaggistiche e naturali della nostra regione, un biglietto da visita molto importante anche sotto il profilo della promozione turistica" ha proseguito.



All'evento erano presenti, tra gli altri, il presidente dell'EGA Joaquín Castillo e il Presidente del Golf Club Genova – Sant’Anna e Delegato Regionale FIG Liguria Roberto Damonte.