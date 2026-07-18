Sportability Day: iscrizioni già aperte per il grande evento del 10 ottobre

Dopo la straordinaria partecipazione dell’ultima edizione – che ha visto oltre 1300 persone di ogni abilità provare numerosi sport, siamo pronti a replicare la magia dello Sportability Day!

Questo evento sta diventando anno dopo anno un vero e proprio laboratorio di inclusione e partecipazione, reso possibile unicamente grazie al prezioso lavoro di rete con Enti, Associazioni, Scuole e Società Sportive della Liguria.

Tutti potranno essere protagonisti nella prossima edizione che si terrà Sabato 10 Ottobre presso il MySport Village Sciorba di Genova. Sono aperte le iscrizioni per le Associaizoni e gli Enti che vorranno proporre attività o partecipare con propri ragazzi ai vari eventi. In tal senso va compilato entro il 31 agosto il seguente form online.

https://forms.gle/SyxVWwBEMkDxcgh28

La compilazione richiede solo pochi minuti e permetterà agli organizzatori di avere tutte le informazioni per elaborare la mappa delle attività e organizzare i numerosi tornei che renderanno memorabile la giornata alla Sciorba!

Tra le novità, i tornei delle scuole che nel pomeriggio vedranno misurarsi sui campi di calcio e pallavolo le squadre degli Istituti secondari di primo grado e secondo grado con squadre miste composte da maschi, femmine e ragazzi con disabilità.