Nuoto Artistico | Dominio Rari Nantes Savona alla Zanelli, la società biancorossa è campione d'Italia Juniores

La Rari Nantes Savona conquista il titolo di Campione d'Italia Juniores di nuoto artistico al termine dei Campionati Italiani Estivi, conclusi al Centro Natatorio "Zanelli" di Savona. Un successo netto e autorevole, costruito con un autentico dominio: la formazione biancorossa ha infatti vinto tutte le gare di squadra in programma, chiudendo la manifestazione al primo posto della classifica per società con 1.022,50 punti, davanti a Fiamme Oro (637) e Busto Nuoto (619).

Un risultato di grande prestigio che rappresenta una tappa importante nella corsa verso quello che potrebbe diventare il 23° Scudetto della storia del club savonese, confermando ancora una volta la Rari Nantes Savona ai vertici del nuoto artistico italiano.

Tra i successi più significativi spiccano le vittorie nella Acrobatic Routine, nella Squadra e le numerose affermazioni individuali. Giulia Ottonello ha conquistato l'oro sia negli Obbligatori sia nel Solo Femminile, mentre Gabriele Minak, tesserato per Fiamme Oro e Banco BPM Rari Nantes Savona, si è imposto nel Solo Maschile, ha chiuso secondo negli Obbligatori e ha vinto il Duo Misto insieme a Ginevra Marchetti.

Successo anche nel Duo Femminile, grazie a Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, protagoniste di una prova che ha regalato un altro titolo alla formazione savonese.

La squadra campione d'Italia è composta da Ginevra Marchetti, Gabriele Minak, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Giulia Ottonello, Alice Maddalena, Sofia Lucci, Melissa Polidoro Baglione, Alessandro Lucci, Carlotta Cossu, Costanza Giannelli, Giorgia Pirola, Ilaria Prinetto, Alice Tissone, Isabel Iaccarino e Alessia Mustaccioli.

Il gruppo è stato guidato dalle allenatrici Simona Ricotta e Federica Sala, con il supporto del preparatore atletico Massimo Di Napoli.

Una manifestazione da incorniciare per la società savonese, che davanti al pubblico di casa ha confermato la qualità del proprio vivaio.