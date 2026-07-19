Canottieri Sabazia | Arrivano tre argenti al Canoagiovani di San Giorgio di Nogaro

Ieri ed oggi, domenica 19 Luglio, si è svolta la seconda prova del circuito di Canoagiovani a San Giorgio di Nogaro(Ud), dove, si sono sfidati giovani provenienti da tutta l'Italia. La Canottieri Sabazia ha schierato una squadra composta da quattro giovani atleti: Francesco Marchelli, Rocco Recce, Raffaello Brichese e Gabriele Cerruti.



Tornano a casa con una medaglia d’argento Rocco Recce e Gabriele Cerruti conquistando il 2° posto nel K4 8.50 200m Open Allievi assieme a Marta Pannuti e Riccardo Giordano atleti della Canottieri Sanremo, un'altra medaglia, sempre d'argento, la guadagna Gabriele Cerruti nel k1 4.20 200m Allievi B maschile e la terza medaglia ottenuta nella gara di Dragon Boat 200m con un equipaggio misto con la squadra della Canottieri Sanremo.



“Una grande esperienza per i nostri giovani, dove hanno potuto dimostrare i frutti del loro duro lavoro, ora tornano dalla trasferta più uniti di prima e decisi a tornare in acqua per migliorarsi in vista dell'ultimo incontro della tappa di Canoagiovani a Caldonazzo il primo weekend di settembre.” commenta Marco Tarditi, istruttore federale e tecnico per la trasferta.



La Canottieri Sabazia tornerà in acqua già il prossimo weekend con la squadra di Canoa Polo impegnata a Firenze nella seconda giornata di serie B e la squadra di Velocità impegnata nella gara Interregionale di Osiglia.