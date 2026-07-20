Piscina Zanelli | Il no comment di Polti: "La Rari Nantes Savona aspetta l’esito della gara"

Dopo la nota diffusa in mattinata dall'Amatori Nuoto, che all'indomani dell'esito della procedura di gara che la vede in posizione di vantaggio per la futura gestione della Piscina Zanelli ha rivolto un messaggio di apertura alla Rari Nantes Savona, dal club biancorosso arriva una risposta improntata alla massima cautela.

Per voce del presidente Daniele Polti, la società preferisce non alimentare ulteriori commenti in questa fase: "La Rari Nantes aspetta l’esito della gara", la laconica risposta del massimo dirigente biancorosso.

Nella propria comunicazione, l'Amatori Nuoto aveva sottolineato la volontà di garantire continuità alla storica presenza della Rari Nantes all'interno dell'impianto di corso Colombo.

"La Rari Nantes - il pensiero espresso dalla Amatori Nuoto - ha scritto pagine di storia indimenticabili in questo impianto. Per noi, la continuità sportiva di questa realtà è una priorità. Il bando prevede spazi per l'attività agonistica e il nostro impegno è far sì che la Rari Nantes continui a vivere la Zanelli come il suo quartier generale, con la stessa passione e lo stesso orgoglio di sempre".

L'Amatori aveva inoltre ribadito la disponibilità a un confronto con la società biancorossa: "Siamo pronti ad accogliere, supportare e dialogare - aveva dichiarato l'Amatori - La nostra porta è aperta, perché il successo della Zanelli è il successo dello sport savonese".