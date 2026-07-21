Varazze, la Polisportiva San Nazario e i pattinatori in lutto: è scomparso Carlo Carlini

La Polisportiva San Nazario Varazze e il mondo del pattinaggio savonese in lutto. È scomparso Carlo Carlini, una vera pietra miliare dei pattinatori. Fu allenatore infatti di diverse generazioni di atleti.

"Carlo, è davvero difficile e doloroso salutarti. Il ricordo va ai tantissimi anni in cui la tua presenza ha segnato la storia della Polisportiva: come fondatore della Sezione Pattinaggio e allenatore adorato dai tuoi bambini e dai tuoi ragazzi; socio super operativo (focaccette, muscoli, pulizie...eri ovunque, come facevi?); come dirigente della Poli, riflessivo, attento alle diverse e spesso delicate sensibilità e con una naturale propensione a stemperare le tensioni. Grazie per tutto quello che sei stato e che ci hai dato" il ricordo della Polisportiva.

"Tutta la Polisportiva, nel ricordarti, abbraccia Tonina, Sara, Mauro, la famiglia Carlini e tutta la famiglia allargata delle generazioni di atleti e soci che hai accompagnato nella loro crescita", continua la società sportiva varazzina.

Il Rosario sarà recitato martedì 21 luglio alle 18.30 a Savona all’ospedale San Paolo. Il funerale verrà celebrato mercoledì 22 alle 9 nella Parrocchia di Sant’Ambrogio a Varazze.