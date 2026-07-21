La Serie A Banca d'Alba entra nella fase decisiva: Subalcuneo allunga, Gottasecca resta in scia. In Serie C sconfitta per la Don Dagnino

Prosegue a pieno ritmo la stagione della pallapugno con un intenso fine settimana che ha coinvolto tutte le principali categorie, dalla Serie A fino ai campionati giovanili. In Serie A Banca d'Alba l'Acqua San Bernardo Subalcuneo consolida il primato, mentre in Serie B continuano a infiammarsi le posizioni di vertice.



In Serie A si è completato il recupero della sesta giornata di ritorno con il successo della Nocciole Marchisio Cortemilia, capace di superare 9-6 l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva. Nella settima giornata, invece, la capolista Acqua San Bernardo Subalcuneo ha confermato il proprio momento positivo imponendosi 9-4 sull'Alta Langa e salendo a quota 18 punti. Alle sue spalle rimane il Gottasecca, vittorioso 9-6 contro l'Araldica Castagnole e distante quattro lunghezze dalla vetta. Successo importante anche per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che ha regolato 9-3 il Cortemilia, mentre il Bcc Pianfei Pro Paschese ha espugnato Ceva con un netto 9-4. Completano il quadro il successo dell'Olivieri Opere Edili Duseu sull'Albese (9-8) e quello della Canalese sul San Biagio (9-7).



In Serie B doppio turno ricco di emozioni. Nella settima giornata spiccano le vittorie di Officine Pesce Bubbio sulla Castiati Neivese, del Centro Incontri Us Gallese contro Valle Bormida, del Pieve di Teco sul campo della Fbc Sabbiature Augusto Manzo e della Castiglia Costruzioni Bormidese ai danni della Virtus Langhe. Nell'ottava giornata rispondono le prime della classe: la Castiati Neivese supera nettamente l'Amici del Castello, il Pieve di Teco piega la Virtus Langhe al termine di un combattutissimo 9-8 e la Prodeo Chiusavecchia espugna il campo della Speb con lo stesso punteggio. La classifica vede così la Neivese in testa con 15 punti, seguita da Prodeo Chiusavecchia e Pieve di Teco a quota 14.

In Serie C1 la vetta resta condivisa tra Gottasecca e Ricca, entrambe vittoriose nella sesta giornata di ritorno rispettivamente contro Monticellese e Virtus Langhe. Nelle semifinali di Coppa Italia il Gottasecca ha eliminato il Ceva con un netto 11-6, mentre il Ricca ha avuto la meglio sulla Monticellese per 11-3. Le due formazioni si contenderanno il trofeo nella finale in programma domenica 30 agosto, alle ore 21, a Madonna del Pasco.



Si è conclusa la prima fase della Serie C2. Nel girone A Pro Spigno e Global Sped Neivese hanno chiuso appaiate in vetta, con gli spignesi primi grazie alla migliore differenza giochi negli scontri diretti. Nel girone B, invece, il primato è andato al Monastero Dronero davanti all'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva. Definiti anche i quattro triangolari della seconda fase e il programma della Coppa Italia, che scatterà il 28 luglio con Global Sped Neivese-Pro Spigno.



Nel campionato femminile l'Amici del Castello conserva la leadership dopo il successo per 9-7 sulla Canalese A, mentre il San Leonardo riscatta il ko dell'esordio battendo nettamente la Gymnasium Albese.



Tra i campionati giovanili, nell'Under 21 restano appaiate in vetta San Leonardo e Bubbio con 12 punti, mentre negli Allievi si è conclusa la prima fase con la definizione dei nuovi gironi della seconda parte di stagione e delle semifinali di Coppa Italia.

Negli Esordienti il Ricca è già qualificato alla finale di Coppa Italia grazie al 7-1 rifilato alla Neivese B, mentre l'altra finalista uscirà dalla sfida tra Cortemilia e San Leonardo.



Definita anche la finale della Coppa Italia Pulcini: venerdì 28 agosto, a Madonna del Pasco, si affronteranno Monastero Dronero A e San Leonardo.

Si è infine chiusa la prima fase del campionato Promozionali, con la qualificazione delle vincitrici dei rispettivi raggruppamenti: Don Dagnino, Pieve di Teco, Subalcuneo, Pro Paschese, Ricca A, Monticellese (a pari punti con Canalese A), Augusto Manzo e Alta Langa A. Queste squadre proseguiranno ora il cammino nella fase successiva della competizione.