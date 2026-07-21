La Serie A Banca d'Alba entra nella fase decisiva: Subalcuneo allunga, Gottasecca resta in scia. In Serie C sconfitta per la Don Dagnino

Prosegue a pieno ritmo la stagione della pallapugno con un intenso fine settimana che ha coinvolto tutte le principali categorie, dalla Serie A fino ai campionati giovanili. In Serie A Banca d'Alba l'Acqua San Bernardo Subalcuneo consolida il primato, mentre in Serie B continuano a infiammarsi le posizioni di vertice.
In Serie A si è completato il recupero della sesta giornata di ritorno con il successo della Nocciole Marchisio Cortemilia, capace di superare 9-6 l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva. Nella settima giornata, invece, la capolista Acqua San Bernardo Subalcuneo ha confermato il proprio momento positivo imponendosi 9-4 sull'Alta Langa e salendo a quota 18 punti. Alle sue spalle rimane il Gottasecca, vittorioso 9-6 contro l'Araldica Castagnole e distante quattro lunghezze dalla vetta. Successo importante anche per l'IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese, che ha regolato 9-3 il Cortemilia, mentre il Bcc Pianfei Pro Paschese ha espugnato Ceva con un netto 9-4. Completano il quadro il successo dell'Olivieri Opere Edili Duseu sull'Albese (9-8) e quello della Canalese sul San Biagio (9-7).
In Serie B doppio turno ricco di emozioni. Nella settima giornata spiccano le vittorie di Officine Pesce Bubbio sulla Castiati Neivese, del Centro Incontri Us Gallese contro Valle Bormida, del Pieve di Teco sul campo della Fbc Sabbiature Augusto Manzo e della Castiglia Costruzioni Bormidese ai danni della Virtus Langhe. Nell'ottava giornata rispondono le prime della classe: la Castiati Neivese supera nettamente l'Amici del Castello, il Pieve di Teco piega la Virtus Langhe al termine di un combattutissimo 9-8 e la Prodeo Chiusavecchia espugna il campo della Speb con lo stesso punteggio. La classifica vede così la Neivese in testa con 15 punti, seguita da Prodeo Chiusavecchia e Pieve di Teco a quota 14.
In Serie C1 la vetta resta condivisa tra Gottasecca e Ricca, entrambe vittoriose nella sesta giornata di ritorno rispettivamente contro Monticellese e Virtus Langhe. Nelle semifinali di Coppa Italia il Gottasecca ha eliminato il Ceva con un netto 11-6, mentre il Ricca ha avuto la meglio sulla Monticellese per 11-3. Le due formazioni si contenderanno il trofeo nella finale in programma domenica 30 agosto, alle ore 21, a Madonna del Pasco.
Si è conclusa la prima fase della Serie C2. Nel girone A Pro Spigno e Global Sped Neivese hanno chiuso appaiate in vetta, con gli spignesi primi grazie alla migliore differenza giochi negli scontri diretti. Nel girone B, invece, il primato è andato al Monastero Dronero davanti all'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva. Definiti anche i quattro triangolari della seconda fase e il programma della Coppa Italia, che scatterà il 28 luglio con Global Sped Neivese-Pro Spigno.
Nel campionato femminile l'Amici del Castello conserva la leadership dopo il successo per 9-7 sulla Canalese A, mentre il San Leonardo riscatta il ko dell'esordio battendo nettamente la Gymnasium Albese.
Tra i campionati giovanili, nell'Under 21 restano appaiate in vetta San Leonardo e Bubbio con 12 punti, mentre negli Allievi si è conclusa la prima fase con la definizione dei nuovi gironi della seconda parte di stagione e delle semifinali di Coppa Italia.
Negli Esordienti il Ricca è già qualificato alla finale di Coppa Italia grazie al 7-1 rifilato alla Neivese B, mentre l'altra finalista uscirà dalla sfida tra Cortemilia e San Leonardo.
Definita anche la finale della Coppa Italia Pulcini: venerdì 28 agosto, a Madonna del Pasco, si affronteranno Monastero Dronero A e San Leonardo.
Si è infine chiusa la prima fase del campionato Promozionali, con la qualificazione delle vincitrici dei rispettivi raggruppamenti: Don Dagnino, Pieve di Teco, Subalcuneo, Pro Paschese, Ricca A, Monticellese (a pari punti con Canalese A), Augusto Manzo e Alta Langa A. Queste squadre proseguiranno ora il cammino nella fase successiva della competizione.
SERIE A Banca d’Alba - Recupero sesta di ritorno
Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-6
Settima di ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-4
Olivieri Opere Edili Duseu-Terre del Barolo Albese 9-8
Gottasecca-Araldica Castagnole 9-6
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva-Bcc Pianfei Pro Paschese 4-9
Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-7
IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese-Nocciole Marchisio Cortemilia 9-3
Classifica: Acqua San Bernardo Subalcuneo 18; Gottasecca 14; IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 11; Bcc Pianfei Pro Paschese e Nocciole Marchisio Cortemilia 10; Alta Langa 9; Terre del Barolo Albese 8; Roero Isolamenti Canalese e Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 7; Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 6; Olivieri Opere Edili Duseu 4; Araldica Castagnole 3.
SERIE B - Settima di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese 9-5
Centro Incontri Us Gallese-Valle Bormida 9-4
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Pieve di Teco 1-9
Virtus Langhe-Castiglia Costruzioni Bormidese 4-9
Amici del Castello-Speb 4-9
Prodeo Chiusavecchia-Benese 9-1
Riposa: Alusic Merlese
Ottava di ritorno
Castiglia Costruzioni Bormidese-Centro Incontri Us Gallese 4-9
Alusic Merlese-Officine Pesce Bubbio 9-7
Benese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 5-9
Pieve di Teco-Virtus Langhe 9-8
Speb-Prodeo Chiusavecchia 8-9
Castiati Neivese-Amici del Castello 9-2
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Castiati Neivese 15; Prodeo Chiusavecchia e Pieve di Teco 14; Speb 13; Centro Incontri Us Gallese e Valle Bormida 11; Virtus Langhe e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9; Amici del Castello 8; Officine Pesce Bubbio e Castiglia Costruzioni Bormidese 6; Benese e Alusic Merlese 5.
SERIE C1 - Sesta di ritorno
Castiati Castagnole-Subalcuneo 9-7
Ceva-San Biagio 8-9
Duseu-Don Dagnino 9-8
Gottasecca-Monticellese 9-7
Virtus Langhe-Ricca 2-9
Bormidese-Pro Paschese 4-9
Classifica: Gottasecca e Ricca 14; Pro Paschese, Ceva, Castiati Castagnole e Monticellese 10; Duseu 9; Don Dagnino 8; Subalcuneo 6; Virtus Langhe 5; San Biagio 4; Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Semifinali (gara unica)
Gottasecca-Ceva 11-6
Ricca-Monticellese 11-3
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale (gara unica)
Domenica 30 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Gottasecca-Ricca
SERIE C2 Girone A - Settima e ultima di ritorno
Global Sped Neivese-Pieve di Teco 9-0 forfait medico
Augusto Manzo-Abrigo Croma Ricca 2-9
Valle Bormida-Pro Spigno 0-9
Riposa: Taggese
Classifica finale prima fase: Pro Spigno e Global Sped Neivese 11; Abrigo Croma Ricca 8; Augusto Manzo 6; Taggese e Pieve di Teco 3.
Pro Spigno prima e Global Speb Neivese seconda per differenza giochi scontri diretti; Taggese quinta e Pieve di Teco sesta per differenza giochi scontri diretti; Valle Bormida ritirata dal campionato.
SERIE C2 Girone B - Quinta e ultima di ritorno
Monastero Dronero-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4
Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-3
Peveragno-Valle Grana Caraglio 4-9
Classifica finale prima fase: Monastero Dronero 10; Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 7; Benese 6; Acqua San Bernardo Subalcuneo 4; Valle Grana Caraglio 3; Peveragno 0.
SERIE C2 Girone 1 -
Pro Spigno, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Taggese
SERIE C2 Girone 2 -
Monastero Dronero, Augusto Manzo e Valle Grana Caraglio
SERIE C2 Girone 3 -
Global Sped Neivese, Benese e Pieve di Teco
SERIE C2 Girone 4 -
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Abrigo Croma Ricca e Peveragno
COPPA ITALIA SERIE C2 - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 28 luglio ore 21
a Neive: Global Sped Neivese-Pro Spigno
COPPA ITALIA SERIE C2- Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Mercoledì 5 agosto ore 21
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero-Benese
FEMMINILE -
Classifica: Amici del Castello 4; San Leonardo 3; Canalese A 2; Canalese B 1; Gymnasium Albese 0.
COPPA ITALIA FEMMINILE - Girone di qualificazione - Quarta giornata
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-1
Amici del Castello-Canalese A 9-7
Riposa: Canalese B
Classifica: Amici del Castello 4; Canalese B 2; Canalese A e San Leonardo 1; Gymnasium Albese -1. (Gymnasium Albese un punto di penalizzazione)
UNDER 21 - Quinta di ritorno
Virtus Langhe B-Pro Paschese 3-9
Bubbio-Albese 9-7
Merlese-Cortemilia 5-9
Subalcuneo-San Leonardo 6-9
Araldica Castagnole-Virtus Langhe A 2-9
Classifica: San Leonardo e Bubbio 12; Pro Paschese 11; Subalcuneo 9; Cortemilia 8; Albese e Merlese 5; Virtus Langhe A e Araldica Castagnole 4; Virtus Langhe B 0.
ALLIEVI Girone A - Settima e ultima di ritorno
Subalcuneo B-Ricca 1-8
Amici del Castello-Pro Paschese A 8-6
San Leonardo-Speb 6-8
Riposa: Don Dagnino
Classifica finale prima fase: Ricca e Speb 10; San Leonardo 7; Don Dagnino 6; Pro Paschese A, Amici del Castello e Subalcuneo B 3. Ricca prima e Speb seconda per scontri diretti; Pro Paschese A quinta, Amici del Castello sesta e Subalcuneo B settima per differenza giochi nella classifica avulsa
ALLIEVI Girone B - Quinta e ultima di ritorno
Pro Paschese B-Subalcuneo A 8-4
Bormidese-Ceva 8-2
San Biagio-Araldica Castagnole 8-1
Classifica finale prima fase: Bormidese e Pro Paschese B 8; Subalcuneo A 7; Ceva 4; San Biagio 2; Araldica Castagnole 1. Bormidese e Pro Paschese B seconda per differenza giochi complessiva
ALLIEVI Girone 1 -
Ricca, Ceva e Pro Paschese A
ALLIEVI Girone 2 -
Bormidese, Don Dagnino e San Biagio
ALLIEVI Girone 3 -
Speb, Subalcuneo A e Amici del Castello
ALLIEVI Girone 4 -
Pro Paschese B, San Leonardo, Araldica Castagnole e Subalcuneo B
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone A - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 4 agosto ore 20.30
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Ricca
COPPA ITALIA ALLIEVI - Girone B - Gara unica di qualificazione alla finale
Martedì 21 luglio ore 20.30
a Dogliani: Pro Paschese B-Subalcuneo A
ESORDIENTI Girone A - Quinta di ritorno
San Leonardo-Araldica Castagnole 7-2
Merlese B-Alta Langa 7-0
Ceva-Ricca 0-7
Neivese A-Pro Paschese B 5-7
Riposa: Valle Bormida
Classifica: Ricca 12; San Leonardo 11; Pro Paschese B 9; Alta Langa 8; Neivese A 6; Merlese B 5; Valle Bormida 4; Araldica Castagnole 1; Ceva 0.
ESORDIENTI Girone B - Quinta di ritorno
Neivese B-Pro Paschese A 7-2
Amici del Castello-Merlese A 0-7
Cortemilia-Neivese C 7-4
Martedì 21 luglio ore 18
ad Andora: Don Dagnino-Albese B
Riposa: Albese A
Classifica: Cortemilia 12; Merlese A 11; Neivese B 9; Albese A 8; Pro Paschese A 5; Don Dagnino e Neivese C 4; Albese B 2; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Semifinali (gara unica)
Ricca-Neivese B 7-1
Mercoledì 22 luglio ore 19
a Cortemilia: Cortemilia-San Leonardo
Ricca in finale
PULCINI Girone A - Quinta di ritorno
San Leonardo-Duseu 7-0
Gottasecca-Ricca 3-7
Don Dagnino-Pro Paschese 6-7
Speb-Merlese 7-0
Classifica: San Leonardo 12; Speb, Pro Paschese e Ricca 8; Don Dagnino 6; Merlese 3; Gottasecca 2; Duseu -3. (Duseu tre punti di penalizzazione; Gottasecca un punto di penalizzazione)
PULCINI Girone B - Quinta di ritorno
Canalese-Cortemilia 3-7
Monastero Dronero A-Ceva 7-0
Augusto Manzo-Albese 1-7
Monastero Dronero B-San Biagio 7-0
Classifica: Monastero Dronero A e Monastero Dronero B 11; Albese 9; Ceva 6; Cortemilia 4; San Biagio e Canalese 2; Augusto Manzo -1. (San Biagio due punti di penalizzazione; Augusto Manzo un punto di penalizzazione)
COPPA ITALIA PULCINI - Finale (gara unica)
Venerdì 28 agosto ore 17
a Madonna del Pasco: Monastero Dronero A-San Leonardo
PROMOZIONALI Girone A - Quarta e ultima giornata a Pompeiana
Taggese-Pompeiana 5-1
Prodeo Chiusavecchia-Don Dagnino 1-5
Pompeiana-Prodeo Chiusavecchia 1-5
Don Dagnino-Pompeiana 5-0
Don Dagnino-Taggese 5-2
Taggese-Prodeo 5-1
Classifica finale prima fase: Don Dagnino 12; Taggese 7; Prodeo Chiusavecchia 5; Pompeiana 0.
PROMOZIONALI Girone B - Quarta e ultima giornata a Diano Castello
Amici del Castello A-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello B-Pieve di Teco 0-5
Amici del Castello A-Amici del Castello B 2-5
Classifica finale prima fase: Pieve di Teco 8; Amici del Castello A e Amici del Castello B 2.
PROMOZIONALI Girone C - Quarta e ultima giornata a Caraglio
Valle Grana Caraglio-Centro Incontri Us Gallese 3-5
Subalcuneo-Speb 2-5
Valle Grana Caraglio-Subalcuneo 0-5
Centro Incontri Us Gallese-Speb 2-5
Valle Grana Caraglio-Speb 1-5
Centro Incontri Us Gallese-Subalcuneo 1-5
Classifica finale prima fase: Subalcuneo 11; Speb 7; Centro Incontri Us Gallese 6; Valle Grana Caraglio 0.
PROMOZIONALI Girone D - Quarta e ultima giornata a Madonna del Pasco
Merlese-Castellettese 5-3
Pro Paschese-Peveragno 5-2
Merlese-Peveragno 5-1
Pro Paschese-Castellettese 5-0
Merlese-Pro Paschese 2-5
Peveragno-Castellettese 5-1
Classifica finale prima fase: Pro Paschese 11; Merlese 9; Castellettese 3; Peveragno 1.
PROMOZIONALI Girone E - Quarta e ultima giornata a Ricca
Mercoledì 22 luglio ore 18
Classifica: Ricca A 9; Albese 5; Ricca C 3; Ricca B 1.
PROMOZIONALI Girone F - Quarta e ultima giornata a Monticello d'Alba
Monticellese-Canalese B 5-1
Canalese A-Canalese B 5-2
Monticellese-Canalese A 5-3
Classifica finale prima fase: Canalese A e Monticellese 6; Canalese B 0.
PROMOZIONALI Girone G - Quarta e ultima giornata a Spigno Monferrato
Pro Spigno-Cortemilia 2-5
Pro Spigno-Augusto Manzo 0-5
Cortemilia-Augusto Manzo 3-5
Classifica finale prima fase: Augusto Manzo 7; Cortemilia 5; Pro Spigno 0.
PROMOZIONALI Girone H - Quarta e ultima giornata a San Benedetto Belbo
Alta Langa A-Ceva 5-4
Alta Langa A-Gottasecca 5-4
Alta Langa A-Alta Langa B 5-0
Alta Langa B-Ceva 0-5
Alta Langa B-Gottasecca 0-5
Gottasecca-Ceva 5-1
Classifica finale prima fase: Alta Langa A 10; Gottasecca 8; Ceva 6; Alta Langa B 0.