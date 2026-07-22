Outdoor | Comunità Parco del Beigua, riconfermato presidente Ambrogio Giusto

È stata costituita nella serata la nuova Comunità del Parco del Beigua, che ha eletto il suo Presidente riconfermando per un secondo mandato Ambrogio Giusto, assessore del Comune di Varazze.

“𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵à 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘳𝘮𝘪 – dice Ambrogio Giusto – 𝘗𝘳𝘰𝘴𝘦𝘨𝘶ire 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰, 𝘳𝘢𝘧𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘢𝘳𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵à 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢”.

L'Assemblea ha anche espresso i quattro membri che comporranno il nuovo Consiglio del Parco: Andrea Castellini (Sindaco del Comune di Stella), Lucia Ferrari (Assessore del Comune di Arenzano) e Sergio Bruzzone (Consigliere del Comune di Campo Ligure) su indicazione degli Enti locali, oltre al riconfermato Pietro Marescotti (Professore associato del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita - DISTAV dell'Università di Genova) in rappresentanza degli interessi generali.

Ai quattro Consiglieri indicati dalla Comunità del Parco, si aggiunge Daniele Buschiazzo, Presidente uscente dell’Ente Parco, designato dalla Regione Liguria come proprio rappresentante.

È atteso quindi il Decreto del Presidente della Giunta regionale con cui verrà costituito il Consiglio del Parco e nominato il nuovo Presidente.