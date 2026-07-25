Calcio | Gabriele Gervasi torna in Italia, il tecnico ingauno guiderà il Settore Giovanile della Juve Stabia

Dopo anni di esperienze internazionali tra Cina e Georgia, Gabriele Gervasi torna ufficialmente in Italia, anche se la sua nuova avventura lo porterà ancora lontano dalla Liguria. La Juve Stabia ha infatti ufficializzato la sua nomina a Responsabile del Settore Giovanile, affidando all'allenatore di Albenga un incarico di grande responsabilità all'interno del progetto gialloblù.

Dopo i primi passi mossi al Ceriale, nel mondo del dilettantismo locale, Gervasi è riuscito a costruire un percorso formativo di altissimo livello. Il tecnico è in possesso del Diploma UEFA A e la sua tesi di abilitazione è stata giudicata la migliore del corso, ottenendo una valutazione di 110 e lode. Lo scorso 10 giugno ha inoltre conseguito, presso il Settore Tecnico della FIGC, il titolo di Responsabile del Settore Giovanile, un passaggio determinante per il suo approdo in Campania.

Il primo importante step dopo l'esperienza al Ceriale è stato il passaggio al Genoa, prima di vivere, nel 2018, la sua prima grande avventura internazionale. Gervasi è approdato in Cina, entrando nello staff del Jiangsu Suning e collaborando con la Chinese Football Association: ha allenato l'Under 14 del club e guidato contemporaneamente il Centro Regionale di Sviluppo federale, per poi assumere nel 2019 la guida dell'Under 19.

Rientrato in Italia, è tornato ancora una volta al Genoa, questa volta ricoprendo il ruolo di allenatore delle formazioni Under 17 e Under 16.

Dal 2022 il suo percorso professionale si è spostato in Georgia, alla Dinamo Tbilisi, il club più titolato del Paese. Qui ha ricoperto inizialmente il ruolo di vice responsabile del Settore Giovanile, per poi diventare Responsabile dell'Academy e, nella stagione 2024/2025, Direttore Scouting della Prima Squadra.

Nell'ultima annata sportiva, la 2025/2026, Gervasi ha infine ricoperto il prestigioso incarico di Academy Director della Juventus Academy Georgia, unica Academy Juventus al mondo riservata esclusivamente a giocatori selezionati.