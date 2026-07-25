Calciomercato | Vado, Fatta per Lischetti nel cuore dell'attacco, l'ex Gozzano e Spezia è a Sauze d'Oulx

Una delle punte attese dal Vado sta per essere ufficializzata. Manca solo il comunicato per l'ingaggio di Lorenzo Lischetti. Il giocatore ha già raggiunto Sauze d'Oulx.

Nato a Luino nel 2006, Lischetti si mette in luce nel 2024/2025 con la maglia del Gozzano in Serie D: 11 gol in oltre 30 presenze gli valgono il premio di miglior giovane della categoria e l'interesse di diversi club professionistici. Nell'estate 2025 firma un quadriennale con lo Spezia, che lo gira subito in prestito alla Giana Erminio(Serie C), dove colleziona 26 presenze, 1 gol e 2 assist.

Rientrato a Spezia, il giocatore era finito nelle mire anche di Pergolettese e Carpi, ma il ds Mancuso è riuscito a compiere l'affondo decisivo