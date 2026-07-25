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Calcio | 25 luglio 2026, 15:47

Calciomercato | Michael Ventre riabbraccia il Ventimiglia, ufficiale il ritorno in granata

Calciomercato | Michael Ventre riabbraccia il Ventimiglia, ufficiale il ritorno in granata

Sembrava che per Michael Ventre fosse arrivato il momento di tornare nuovamente in provincia di Savona, dopo la breve esperienza con il Celle Varazze.

Diversi club della nostra provincia si erano fatti avanti per l'attaccante ponentino, ma l'attaccante ponentino tornerà a vestire la maglia del Ventimiglia a tre anni di distanza.

Il comunicato:

Il Ventimiglia Calcio è orgoglioso di annunciare il ritorno di Michael Ventre! Un colpo importante per la nostra società, un giocatore che torna a vestire la maglia granata 

Bentornato Michael!

Redazione

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