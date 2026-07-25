Calciomercato | Vado. A centrocampo l'esperienza di Maiko Candiano

Poco più di una settimana fa vi avevamo raccontato della trattativa in corso tra Maiko Candiano e il Vado.

Nel corso degli ultimi giorni non ci sono stati intoppi di sorta, tanto che il ds Paolo Mancuso avrà modo di lavorare nuovamente con il centrocampista dopo la comune esperienza nelle fila del Sestri Levante.

L'operazione è stata ufficializzata nel corso del pomeriggio.



"Il 𝑽𝒂𝒅𝒐 𝑭.𝑪. 𝟏𝟗𝟏𝟑 è lieto di annunciare l’arrivo di 𝑴𝒂𝒊𝒌𝒐 𝑪𝒂𝒏𝒅𝒊𝒂𝒏𝒐, centrocampista classe 𝟏𝟗𝟗𝟐 reduce dall’esperienza con la maglia del 𝑺𝒊𝒓𝒂𝒄𝒖𝒔𝒂, con la quale ha collezionato 𝟔𝟖 presenze nelle ultime due stagioni tra Serie C e D.

Nato in Germania, ad Offenbach, Maiko cresce nel settore giovanile del Siena e successivamente si costruisce un’importante carriera tra Serie C e D, vestendo le maglie di Borgo a Buggiano, Leonfortese, Marsala, Akragas, Sicula Leonzio, Gela, Folgore Caratese, Pianese, Licata, Sestri Levante e Siracusa.

In carriera ha raccolto più di 𝟒𝟎𝟎 presenze, arricchite da 𝟓𝟕 gol e 𝟒𝟎 assist. Maiko è un centrocampista in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo: mediano, mezz’ala e trequartista.

Nella nuova avventura con i nostri colori ritrova il direttore sportivo 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒐 𝑴𝒂𝒏𝒄𝒖𝒔𝒐, con il quale aveva centrato la promozione in 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑪 e la vittoria della 𝑷𝒐𝒖𝒍𝒆 𝑺𝒄𝒖𝒅𝒆𝒕𝒕𝒐 nella stagione 𝟐𝟎𝟐𝟐/𝟐𝟑 con la maglia del 𝑺𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊 𝑳𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆".





