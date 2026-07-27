Motori | Trofeo Lancia: il savonese Federico Gangi al via del Rally Regione Piemonte

Dopo un inizio d’estate dal sapore amaro, riprende del Rally Regione Piemonte il percorso di Federico Gangi tra le file del Trofeo Lancia e del Campionato Italiano Rally Due Ruote Motrici.

Ad accompagnare l’alfiere ALMA Racing, per l’occasione ci sarà Fabrizia Pons, navigatrice di lungo corso che aveva già accompagnato Gangi nel suo primo successo assoluto raggiunto in carriera al Rally delle Palme 2024. Un equipaggio che si ricompone, dunque, all’alba dell’appuntamento langarolo valevole per il Trofeo Lancia.

La vettura designata sarà come di consueto la Lancia Ypsilon Rally4 HF con i colori Gima Autosport, vettura che ritrova dopo il ritiro avvenuto sulle strade del Rally di Roma Capitale. Inframezzata l’esperienza affrontata al 42°Rally della Lanterna, anch’essa poco fortunata al via sulla Peugeot 208 Rally4.

Ed è con questo prospetto che arriva il loro commento alla vigilia della trasferta albese, ricca di importanti aspettative e voglia di rilanciarsi insieme dopo due anni dall’ultima esperienza affrontata insieme. Ecco il loro commento a riguardo: “Con enorme piacere annunciamo di gareggiare nuovamente insieme dopo due anni dall’ultima volta” esordiscono Gangi e Pons, che poi proseguono dicendo: “Sarà un fine settimana ad elevata intensità agonistica. Cercheremo di ben figurare, riprendendo il giusto ritmo da dove ci eravamo lasciati, in una gara che come al solito presenta un percorso molto selettivo. Una gara che si prospetta dalle mille emozioni, nel ricordo di Gil Calleri e la sua enorme passione organizzativa che lo ha sempre contraddistinto. Siamo sicuri che ci guarderà da lassù ed apprezzerà il lavoro dei suoi ragazzi “.