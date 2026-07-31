Calcio | Promozione. Ufficiale, varati i due gironi per la stagione 2026/2027

Il Comitato Regionale Ligure ha reso noto l'organico completo del Campionato di Promozione per la stagione 2026/2027, definendo contestualmente anche la composizione dei due raggruppamenti.

Il primo tassello riguarda la Serie superiore: è stata ufficializzata l'ammissione all'Eccellenza della Savona F.B.C. 1907, mentre non risultano iscritte al campionato le società Sporting Taggia Sanremo e F.C. Lavagna 2.0.

Proprio queste vacanze, unite alla necessità di completare l'organico con altre quattro squadre, hanno aperto la strada ai ripescaggi. Attingendo alla classifica dei playoff di Prima Categoria 2025/2026 — valida, come specificato dalla stessa Lega, sia per il completamento degli organici a fine stagione sia per eventuali reintegri successivi alla chiusura delle iscrizioni — sono state ammesse al Campionato di Promozione le seguenti società, classificate dal quinto all'ottavo posto:

Borgo Incrociati

Campese F.B.C.

Lerici F.C.

Albingaunia Sport Albenga



Con questi ripescaggi si completa così l'organico del campionato, che verrà suddiviso in due gironi da 16 squadre ciascuno.



Girone A

Albingaunia Sport Albenga, Baia Alassio Auxilium, Borgo Incrociati, Campese F.B.C., Ceriale Progetto Calcio, Finale, Masone, Olimpic 1971, Pontelungo 1949, Praese 1945, Sampierdarenese, San Cipriano, San Francesco Loano, Sestrese Bor. 1919, Ventimigliacalcio, Virtus Sanremese Calcio.



Girone B

A.N.P.I. Sport E. Casassa, Angelo Baiardo, Atletico Quarto, Ca de Rissi SG, Calvarese 1923, Canaletto Sepor, Casarza Ligure, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Football Club, Football Club Bogliasco, Intercomunale Beverino, Lerici F.C., Levanto Calcio, Little Club James, Magra Azzurri, San Desiderio.