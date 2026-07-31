Calcio | Vado. Oggi la prima amichevole, alle 18:00 la Juventus Under 23 ospita i rossoblu di Pastorino

Prende ufficialmente il via il precampionato "sul campo" del Vado, che nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, affronta la Juventus Next Gen nella prima amichevole stagionale dei rossoblù. Calcio d'inizio alle ore 18 all'Allianz Training Center di Vinovo, storico centro sportivo bianconero .

Per la squadra di mister Matteo Pastorino si tratta di un test di assoluto prestigio e, al tempo stesso, di un banco di prova di tutto rispetto: la formazione Under 23 bianconera, allenata da Massimo Brambilla, rappresenta infatti una delle realtà più strutturate e continuative dell'intero panorama di Serie C.

L'amichevole di Vinovo arriva a pochi giorni dalla chiusura del ritiro di Sauze d'Oulx, dove il gruppo rossoblù ha svolto la prima fase della preparazione estiva lontano dai riflettori, lavorando sui fondamentali atletici e sui meccanismi di squadra dettati dallo staff tecnico.

Il match di Vinovo si inserisce in una fase decisamente calda sul fronte calciomercato. Nelle ultime settimane la dirigenza rossoblù ha già puntellato la rosa con diversi innesti mirati a coniugare gioventù e categoria, ma il mercato rossoblù non si ferma qui: nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità, con la società al lavoro per aggiungere alla rosa ancora fisicità ed esperienza, caratteristiche ritenute indispensabili per affrontare con le giuste armi un campionato di Serie C che si preannuncia impegnativo fin dalle prime giornate.

Archiviata la fase delle amichevoli, il calendario del Vado entra sempre più nel vivo. Il primo vero appuntamento ufficiale della stagione sarà quello di giovedì 14 agosto, quando i rossoblù scenderanno in campo a Sestri Levante contro l'Inter Under 23 per il primo turno di Coppa Italia di Serie C.

Sempre ieri è stata inoltre ufficializzata la data del debutto in campionato: il 23 agosto, sempre allo stadio di Sestri Levante, il Vado affronterà l'Atalanta Under 23 nella prima giornata di Serie C, in quella che sarà una partita dal forte valore simbolico per una piazza che torna tra i professionisti dopo tanti anni di attesa.