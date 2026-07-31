Calciomercato | Daniele Rognoni torna in campo con i colori della Priamar

Quarto colpo di mercato per la Priamar!
Tra i nuovi arrivi al Levratto, sponda rossoblu, ci sarà infatti anche Daniele Rognoni!
“La società Priamar Liguria è lieta di comunicare l’ingaggio per la prossima stagione sportiva di Daniele Rognoni!
Daniele, talentuoso giocatore classe 2002, dopo diverse stagioni positive culminate con le 8 reti segnate nella 1^ categoria 2024/2025, e aver dovuto poi fermarsi per impegni personali lo scorso anno, torna in attività per portare ulteriore estro e qualità all’attacco rossoblu.
Benvenuto Daniele!”