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Calcio | 31 luglio 2026, 16:39

Calcio | Rocchetta. Il primo allenatore del club sarà Leandro Pansera

Calcio | Rocchetta. Il primo allenatore del club sarà Leandro Pansera

La nota della società:

L'A.S.D. Rocchetta Calcio è orgogliosa di annunciare che Leandro Pansera sarà il primo allenatore della storia del nostro club e guiderà la Prima Squadra nella stagione 2026/27.

La scelta di affidargli questo incarico nasce dalla convinzione di aver individuato non solo un allenatore preparato e competente, ma soprattutto una persona di grandi valori umani. Le sue capacità nel costruire un gruppo unito, nel trasmettere passione, rispetto e spirito di sacrificio rappresentano le basi ideali per dare vita al progetto Rocchetta Calcio.

A mister Leandro Pansera va il nostro più caloroso benvenuto, con l'augurio di vivere insieme un percorso ricco di emozioni, crescita e soddisfazioni.
 

cs

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