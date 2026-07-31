Calcio | Savona in Eccellenza. Aureliano Pastorelli: "Club gestito da persone serie, ora tocca all'amministrazione"

Non si ferma l'ondata di entusiasmo in città dopo l'ufficialità del ripescaggio del Savona in Eccellenza, arrivata nelle scorse ore attraverso la comunicazione del Comitato Regionale Ligure. Dopo le parole del sindaco Marco Russo e dell'assessore allo sport Francesco Rossello, è arrivato anche il commento di Aureliano Pastorelli, presidente della Consulta dello Sport del Comune di Savona.

"Esprimo grande soddisfazione per la notizia del ripescaggio in Eccellenza del Savona FBC" ha dichiarato Pastorelli. "In questi giorni sono sempre rimasto in contatto con la dirigenza, esprimendo il mio ottimismo sulla decisione che la LND avrebbe preso".

Il presidente della consulta ha poi voluto sottolineare la solidità del progetto societario che sta accompagnando la rinascita biancoblù: "Finalmente la squadra cittadina è gestita da persone serie, con una visione ben precisa e un progetto serio. Ora sta all'amministrazione metterli nelle migliori condizioni per affrontare questa nuova avventura".

Le parole di Pastorelli si aggiungono al coro di soddisfazione che in queste ore sta attraversando la città, dopo un iter che ha visto i biancoblu ottenere il ripescaggio grazie al secondo posto nei playoff di Promozione.