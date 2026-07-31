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Calcio | 31 luglio 2026, 12:54

Calciomercato | Il Giusvalla non si ferma, arriva anche Alessio Bianco

Calciomercato | Il Giusvalla non si ferma, arriva anche Alessio Bianco

Importante rinforzo per la corsia laterale in vista della nuova stagione sportiva. Il Direttore Sportivo Graziano ha chiuso ufficialmente la trattativa di mercato portando a casa l'esterno offensivo Alessio Bianco.
​Il dirigente biancoblù, grazie a un blitz decisivo e a una trattativa condotta con grande abilità, è riuscito a battere la concorrenza e a regalare al tecnico un profilo di spessore per la categoria. 


La soddisfazione della dirigenza
​Grande soddisfazione negli ambienti societari del Giusvalla, in particolare per il DS Graziano, che con questo colpo dimostra ancora una volta grande competenza e ambizione, confermando la volontà del club di allestire una rosa altamente competitiva.

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