Calcio | Eccellenza. La stagione si apre con la Coppa Italia, ecco il tabellone dagli ottavi fino alla finale

È stato definito il percorso che porterà all'assegnazione della Coppa Italia di Eccellenza 2026/2027. Sedici le squadre al via, chiamate a contendersi il trofeo che mette in palio anche il pass per la fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno sarà il Pietra Ligure.
La competizione seguirà la classica formula a eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno fino alle semifinali e finale secca in campo neutro. Questo il programma completo:
- Ottavi di Finale: domenica 30 agosto e domenica 6 settembre 2026
- Quarti di Finale: mercoledì 7 e 21 ottobre 2026
- Semifinali: mercoledì 4 e 18 novembre 2026
- Finale: mercoledì 6 gennaio 2027, gara unica in campo neutro
Fino alle semifinali, passa il turno la squadra che totalizza il maggior numero di punti nelle due gare o, in caso di parità di punti, quella con la migliore differenza reti. Se la parità dovesse persistere anche nelle reti realizzate, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti; qualora l'equilibrio non si spezzasse nemmeno dopo i supplementari, si andrà ai calci di rigore.
Discorso diverso per la finale, che si giocherà in gara unica su campo neutro: in caso di parità al 90', si procederà comunque con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, se necessario, con i tiri dal dischetto.
In palio, oltre al trofeo, anche l'accesso alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti: un obiettivo che renderà ogni turno di questa Coppa Italia regionale, come sempre, particolarmente sentito.