Calciomercato | L'Albissole chiude la sessione estiva con l'attaccante Gulii, il 3 agosto il via alla preparazione

Ultimo arrivo in casa Albissole. Il clua ha dato il benvenuto ad Anton Gulii, attaccante classe 2007 reduce dalle ultime due stagioni nella Juniores Nazionale del Vado. Gulii rappresenta l'ultimo tassello del gruppo di 26 ragazzi che il 3 agosto inizierà la preparazione agli ordini di Mister Cattardico, in vista del prossimo Campionato di Eccellenza 2026/27.

La squadra si ritroverà il 3 agosto alle ore 19:30 allo Stadio Faraggiana per dare il via alla preparazione in vista della nuova stagione di Eccellenza.

Tra i pali il mister potrà contare su Daniele Pastorino, Mattia Pusceddu e Cristiano Pistone. Il reparto difensivo vede convocati Lorenzo Barisone, Lorenzo Chiarlone, Federico Minuto, Akira Decerchi, Daniel Damonte, Matteo Rolandi e Gabriele Robotti. A centrocampo risponderanno presente Thomas Basso, Fabian Dorno, Marco Campelli, Aurelio Invernizzi, Francesco Bonanni, Riccardo Moscatelli, Mattia Amenduni e Cristian Bonanni. In attacco, oltre al neo arrivato Anton Gulii, saranno a disposizione Andrea Diana, Manuele Macagno, Gianni Vierci, Filippo D'Aliesio, Leonidi Cuka, Luca Porta, Francesco Vignaroli e Steaven Pescio.

A guidare il gruppo sarà Mister Cristian Cattardico, affiancato dal vice Luca Scartò. Completano lo staff il preparatore dei portieri Pierluigi Ghiraldelli, il responsabile tecnico Pasquale Libertone, il direttore sportivo Andrea Cosentino e il team manager Marco D'Aliesio.